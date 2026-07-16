Голос, который невозможно спутать: соул-дива Imany выступит в Риге с новым альбомом
22 апреля 2027 года в рамках мирового турне в поддержку своего нового альбома Women Deserve Rage Imany выступит в Xiaomi Arēna.
Imany — это голос, который невозможно спутать ни с каким другим: глубокий, сияющий и наполненный искренностью. Ее концерты отличаются редкой эмоциональной силой, сочетая глубокие тексты и яркую энергетику, выходящую за рамки привычных музыкальных жанров.
Исполнительница феноменально успешных хитов Don't Be So Shy (восьмикратный бриллиантовый статус!) и You Will Never Know, стала одной из самых самобытных исполнительниц французской и мировой музыкальной сцены, органично сочетая соул, фолк и поп-музыку с редкой эмоциональной силой.
После мирового успеха проекта Voodoo Cello, в котором ее голос переплетается с гармониями восьми виолончелей, а гастрольный тур насчитывал более 100 концертов по всей Европе и за ее пределами, Imany возвращается с долгожданным новым альбомом Women Deserve Rage.
Этот альбом — мощное художественное высказывание, звучащее как манифест освобождения и возрождения. Он родился из глубокой внутренней потребности вернуть себе собственную правду и передает голос женщины, которая выбирает заново обрести свободу.