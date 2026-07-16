Голос, который невозможно спутать: соул-дива Imany выступит в Риге с новым альбомом

После мирового успеха проекта Voodoo Cello, в котором ее голос переплетается с гармониями восьми виолончелей, а гастрольный тур насчитывал более 100 концертов по всей Европе и за ее пределами, Imany возвращается с долгожданным новым альбомом Women Deserve Rage.