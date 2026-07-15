Флоксы, которых вы еще не видели: на выставке в Риге покажут почти 200 сортов

Организатор выставки - селекционер и коллекционер флоксов Татьяна Кочане из Ругайи. Ее сад сейчас считается одним из самых красочных и обильно цветущих в Латгалии. Особое место среди различных растений занимают флоксы - всего в саду растет почти 400 сортов. Около 60 из них созданы самой селекционеркой, хотя многие пока проходят оценку и еще неизвестно, станут ли они доступны широкой публике.