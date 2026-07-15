Флоксы, которых вы еще не видели: на выставке в Риге покажут почти 200 сортов
С 23 по 26 июля в Латвийском национальном музее природы пройдет выставка "Флоксы 2026". На ней будут представлены почти 200 сортов флоксов, в том числе те, которые еще не демонстрировались на выставках прошлых лет.
Организатор выставки - селекционер и коллекционер флоксов Татьяна Кочане из Ругайи. Ее сад сейчас считается одним из самых красочных и обильно цветущих в Латгалии. Особое место среди различных растений занимают флоксы - всего в саду растет почти 400 сортов. Около 60 из них созданы самой селекционеркой, хотя многие пока проходят оценку и еще неизвестно, станут ли они доступны широкой публике.
Опыт Татьяны Кочане показывает, что среди флоксов можно найти сорта на любой вкус. Посетители выставки смогут оценить разнообразие оттенков, форм и размеров цветков. Этим летом флоксы в коллекционном саду в Ругайи впервые начали цвести необычно рано - уже за неделю до Янова дня. Благоприятная для цветов погода сохранялась и позже, поэтому на выставке будет особенно много экспонатов.
В этом году впервые покажут сорт "Святая Анна", созданный Татьяной Кочане в 2025 году. Он посвящен Берзской церкви Святой Анны, где были крещены четверо старших детей селекционерки.
Второй раз на выставке будет представлен сорт "Дочь Севера", созданный в 2022 году. Его цвет напоминает лед глубоких северных вод. В прошлом году по итогам голосования посетителей он занял второе место среди самых любимых сортов выставки.
Гости также смогут увидеть необычный сорт дымчато-серого оттенка "Eesti 100", посвященный столетию Эстонии. Экспозицию дополнят сорта, созданные селекционером и коллекционером Гуной Рукшане, в том числе "Зиедонис", "Паулине" и другие.
На выставке будут представлены как очень старые, так и совсем новые сорта флоксов, а также разноцветные букеты сеянцев, из которых в ближайшие годы могут появиться новые сорта.
Посетители смогут задать вопросы селекционеру, получить консультации по выращиванию разных сортов в своем саду и проголосовать за самый красивый цветок выставки.
Открытие состоится 23 июля в 12.00 в выставочном зале на втором этаже Латвийского национального музея природы.
Время работы выставки:
- 23 июля - с 12.00 до 17.00
- 24 июля - с 10.00 до 17.00
- 25 июля - с 10.00 до 17.00
- 26 июля - с 10.00 до 17.00