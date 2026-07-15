Площадь Виенибас станет центром большого спортивного праздника.
Афиша Латвии
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В Даугавпилсе уже в 61-й раз пройдет традиционный забег Mežciema skrējiens
26 сентября в Даугавпилсе уже в 61-й раз пройдет традиционный забег Mežciema skrējiens, который ежегодно собирает любителей активного образа жизни всех возрастов.
Старт и финиш соревнований будут расположены на площади Виенибас. В течение дня здесь также состоятся различные мероприятия для детей, соревнования по бегу на нескольких дистанциях и соревнования по северной ходьбе.
Для самых юных участников подготовят отдельные детские дистанции и полосу препятствий. Любители бега смогут выбрать одну из народных дистанций — 5 или 10 километров, а дети смогут принять участие в забегах на 700 метров и 2 километра.
Организаторы отмечают, что мероприятие рассчитано как на опытных спортсменов, так и на всех желающих провести день активно вместе с семьей и друзьями.