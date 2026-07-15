Кулдига приглашает на Праздник Старого города: музыка, ярмарки и развлечения
24 и 25 июля Кулдига, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, приглашает жителей и гостей на традиционный Праздник Старого города. В течение двух дней исторические улицы, дворики и берега Венты станут площадками для концертов, экскурсий, театральных представлений, ярмарок и семейных развлечений.
Концерты на нескольких сценах
Музыкальная программа пройдет сразу на нескольких площадках города.
На сцене Venta у старинного кирпичного моста 24 июля выступит группа Dagamba, а 25 июля — фолк-группа Tautumeitas.
На сцене Adata в пятницу состоится концерт Линды Лин, после которого выступит композитор и перкуссионист Рихард Залюпе. В субботу программу откроет стендап-комик Янис Скутелис, затем впервые на празднике выступит объединенный хор Праздника Старого города вместе с солистами Kato, Кристиансом Стирaнсом и Валтсом Скуей. Завершит вечер концерт группы R.A.P.
На Молодежной сцене в Городском саду в пятницу выступят представители хип-хопа Deniss и Silraq.
Этнодвор и Классическая музыкальная ночь
Одной из праздничных площадок станет Этнодвор на улице Лиепаяс, 14. Здесь пройдут мастер-классы по резьбе деревянных ложек, стендап-шоу Санты Галиньи "Приключения суйтских женщин", концерты, народные танцы и выступления групп RAHU и Suitu muzikanti. Также состоится концерт Марии Берзини и Мартиньша Эглиенса.
Вечером 24 июля в костеле Святой Троицы и его внутреннем дворе пройдет Ночь классической музыки. В программе — выступление арфистки Элизабеты Лаце, концерт скрипача Даниила Булаева и камерного оркестра Davinspiro Camerata, а также ансамбля виолончелистов Chairmen.
Экскурсии, ярмарки и развлечения для детей
Во время праздника жители Кулдиги проведут тематические экскурсии по городу, познакомив гостей с историей старого кинотеатра, еврейского квартала и другими интересными местами.
В городских парках и скверах будут работать ярмарки ремесленников и дизайнеров, где можно будет приобрести изделия местных мастеров и региональные продукты.
25 июля Городской сад превратится в детскую площадку Stigas ieleja. Маленьких гостей ждут концерты, кукольный театр, творческие занятия и возможность раскрасить гигантский корабль.
Праздничная программа продолжится также в кафе, на террасах и во внутренних двориках города, где выступят Олга Раецка, Rolands Če, группа Riga Reggae и другие исполнители.