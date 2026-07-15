Кулдига приглашает на Праздник Старого города: музыка, ярмарки и развлечения

На сцене Adata в пятницу состоится концерт Линды Лин, после которого выступит композитор и перкуссионист Рихард Залюпе. В субботу программу откроет стендап-комик Янис Скутелис, затем впервые на празднике выступит объединенный хор Праздника Старого города вместе с солистами Kato, Кристиансом Стирaнсом и Валтсом Скуей. Завершит вечер концерт группы R.A.P.