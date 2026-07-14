Валмиера отпразднует 743-летие: конные прогулки, спортивные игры и концерт
С 23 по 26 июля жителей и гостей города ждут праздничные мероприятия для взрослых и детей, а также специальные предложения от туристических и городских предприятий.
В Центре спортивной медицины Valmieras Olimpiskais centrs каждый четверг с 17:00 до 18:00 проходят занятия пилатесом. Для участия необходима предварительная запись.
Во время празднования дня города в творческой мастерской DARE будет работать мастерская праздничной печати на текстиле. Посетители смогут нанести тематический принт на принесенную с собой футболку, тканевую сумку или другое текстильное изделие. Мастерская будет работать всю праздничную неделю по адресу: Cēsu iela, 4 (1-й этаж). Для отдельных категорий посетителей предусмотрены скидки.
С 20 по 31 июля возле нового магазина пекарни Liepkalni на Matīšu šoseja, 18 будет работать праздничная фотозона. Посетители смогут сделать фотографию, придумать собственную "формулу вкуса Валмиеры" и принять участие в конкурсе. Победителей объявят 3 августа.
С 21 по 24 июля Валмиерский музей откроет для посетителей фондохранилище Klēts, где представлены предметы, рассказывающие о повседневной жизни, ремеслах и традициях Видземе. Помимо экспозиции будет доступен аудиорассказ о коллекции. Фондохранилище будет работать с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Вход свободный.
Компания Timemachine организует познавательные прогулки Krāču kakta stāsti, которые состоятся 22 июля в 17:00 и 25 июля в 11:00. Участники познакомятся с историей района Krāču kakts, местными легендами и рассказами жителей. После экскурсии 22 июля состоится открытие арт-объекта Kaza.
25 июля с 12:00 до 19:00 на лодочной базе Krāces пройдет праздник района Krāču kakts. В программе — спортивные соревнования, семейные мероприятия, блошиный рынок Bagāžnieku svētki и мини-фестиваль альтернативной музыки. Вечерняя музыкальная программа продолжится на улице Tērbatas, 1.
С 23 по 26 июля в ресторане гостиницы Wolmar пройдет праздничная акция с игральными костями для посетителей.
Компания Vidzemes laivas организует катание на лодках и водных велосипедах 24, 25 и 26 июля.
25 июля в парке Vecpuišu конный двор Valmiermuižas stallis проведет прогулки верхом на лошадях и пони.
26 июля в 14:00 в церкви Святого Симона в рамках X фестиваля исторических органов Latvija – ērģeļu zeme состоится концерт Francijas sapņi un Maestro mūzika. Frīdriha Ladegasta ērģelēm Valmierā – 140. В концерте примут участие Илона Багеле (меццо-сопрано) и Илона Биргеле (орган). Вход свободный.