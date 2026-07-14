Валмиера отпразднует 743-летие: конные прогулки, спортивные игры и концерт

Во время празднования дня города в творческой мастерской DARE будет работать мастерская праздничной печати на текстиле. Посетители смогут нанести тематический принт на принесенную с собой футболку, тканевую сумку или другое текстильное изделие. Мастерская будет работать всю праздничную неделю по адресу: Cēsu iela, 4 (1-й этаж). Для отдельных категорий посетителей предусмотрены скидки.