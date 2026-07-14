Афиша фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala пополняется тремя именами - Den Baurin, David Carretta и Николай Трубач

Den Baurin - певец венгерского происхождения, выстроивший свой путь в музыке без продюсеров и привычной индустриальной поддержки, объехавший более 95 стран мира и живущий и творящий сейчас в Будапеште. Однако его связь с Латвией куда глубже случайного совпадения - 14 июня 1941 года из Латвии в Сибирь были депортированы его бабушка и прабабушка Ирма Яунзем, выдающаяся камерная певица, учившаяся в Минской Мариинской гимназии и Петербургской консерватории и собравшая и исполнившая за свою жизнь песни народов мира более чем на 50 языках. Это наследие - музыка как язык, не знающий границ, - продолжает звучать и в творчестве Дена, превращая его выступление в Дзинтари в символическое возвращение к корням.