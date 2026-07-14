Афиша фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala пополняется тремя именами - Den Baurin, David Carretta и Николай Трубач
Программа международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 становится все более многогранной.
К числу участников фестиваля присоединяются певец венгерского происхождения Den Baurin, пионер французской электронной музыки David Carretta и заслуженный артист из Украины, давний друг фестиваля Николай Трубач.
Den Baurin - певец венгерского происхождения, выстроивший свой путь в музыке без продюсеров и привычной индустриальной поддержки, объехавший более 95 стран мира и живущий и творящий сейчас в Будапеште. Однако его связь с Латвией куда глубже случайного совпадения - 14 июня 1941 года из Латвии в Сибирь были депортированы его бабушка и прабабушка Ирма Яунзем, выдающаяся камерная певица, учившаяся в Минской Мариинской гимназии и Петербургской консерватории и собравшая и исполнившая за свою жизнь песни народов мира более чем на 50 языках. Это наследие - музыка как язык, не знающий границ, - продолжает звучать и в творчестве Дена, превращая его выступление в Дзинтари в символическое возвращение к корням.
David Carretta - легенда французской электронной музыки, музыкант, который в начале девяностых заложил основы жесткого аналогового техно и ретрофутуристических синтезаторных композиций и который спустя три десятилетия сохраняет ту же творческую энергию. Его путь отмечен сотрудничеством с культовыми лейблами - франкфуртским Harthouse, основанным Sven Väth, и International Deejay Gigolo, а также альбомами Le Catalogue Electronique и Kill Your Radio, которые в эпоху расцвета электронной музыки, рядом с именами Vitalic и Miss Kittin & The Hacker, стали символами этого жанра. После нескольких лет творческой паузы David Carretta вернулся на сцену с новой силой, а его новейший альбом Nuit Panic соединяет наследие italo disco и synth-pop со звучанием синтезаторов Sequential Circuits Pro One и Korg MS-20, создавая музыку, которая одновременно ностальгична и удивительно современна.
Николай Трубач выходит на сцену фестиваля далеко не в первый раз, и каждое его выступление становится одним из самых эмоциональных моментов вечера. В конце девяностых его дуэт с Борисом Моисеевым «Голубая луна» покорил миллионы слушателей, однако в 2022 году, в знак протеста против российского вторжения в Украину, артист покинул Россию и живет сейчас в Великобритании. Его присутствие на сцене «Дзинтари» не только музыкальный, но и гражданский жест, а именно свидетельство недвусмысленной поддержки Украины.
«На нашей сцене снова встретятся три совершенно разные судьбы, и именно это делает Laima Rendezvous местом, где музыка говорит больше чем на одном языке. Den Baurin возвращается к своим корням, David Carretta привозит авангард европейского электронного звучания, а Николай наш давний и верный друг, чей голос и смелость трогают меня каждый раз. Я счастлива, что этим летом они все будут вместе с нами в Юрмале», признается Лайма Вайкуле.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 пройдет с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари».