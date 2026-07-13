В Риге готовят масштабное прощание с летом на Ezīšfests 2026

Для тех, кто предпочитает отдыхать на своей частоте, будет работать зона silent disco. Там пройдут DJ-сеты в наушниках и несколько специальных silent-концертов. За пультом выступят Pupelniece, Miami и другие гости, чтобы каждый смог найти свою ночную волну. В других частях фестиваля за музыкальное настроение будут отвечать Might Delete Later, Richy Rich, Mikus Alex, Rīga Dimd и другие диджеи.