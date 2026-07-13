В Риге готовят масштабное прощание с летом на Ezīšfests 2026
29 августа в Таллинском квартале пройдет самый яркий фестиваль городской культуры в Риге - EZĪŠFESTS 2026. В этом году мероприятие возвращается еще более масштабным и громким, чем когда-либо.
В этом году Ezīšfests подготовил настолько насыщенное музыкальное ассорти, что каждый найдет что-то по своему вкусу. Свой феномен в очередной раз подтвердит абсолютная звезда латвийской эстрады Жорж Сиксна. За мощную порцию панк-рока и дух андеграунда будут отвечать ветераны жанра Oranžās Brīvdienas, его основоположники PND и легендарная группа Inokentijs Mārpls. Альтернативную сцену представят культовая группа Athodi Brīnumzemē, кантри-коллектив с самоироничным настроем Dēka, любимая группа твоей девушки Bukte, а также Rīta Stienis, Bitīt' Matos, Kosmoplāns, Pusnakts Brigāde и многие другие.
Мощно будет представлен и хип-хоп. На сцену выйдут рэп-дуэт Ods и Goča, пионеры жанра Prusax и Steps, а также Prospekti, PCK97, Netīrais300 и Saxons.
После 22.00 начнется особенно насыщенная ночная программа. Впервые в истории фестиваля вечеринка пройдет в совершенно новых форматах. Для самых неутомимых танцоров откроется отдельная RAVE-зона, где до рассвета ритм будут задавать Veiders, Oriole, Spriegums, Skaabe, Dispoze, Gretjane, Kode и Keta.
Для тех, кто предпочитает отдыхать на своей частоте, будет работать зона silent disco. Там пройдут DJ-сеты в наушниках и несколько специальных silent-концертов. За пультом выступят Pupelniece, Miami и другие гости, чтобы каждый смог найти свою ночную волну. В других частях фестиваля за музыкальное настроение будут отвечать Might Delete Later, Richy Rich, Mikus Alex, Rīga Dimd и другие диджеи.
Подготовиться к танцам помогут занятия Latin Dance Academy, а самые смелые смогут проверить свои вокальные способности на караоке Frīda. За порядок в беспорядке и общий ритм фестиваля будет отвечать ведущий вечера Эдгарс Балиньш.