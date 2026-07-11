В Даугавпилсе откроется необычная выставка о том, как птицы видят мир
С 1 августа в Даугавпилсском Дворце культуры откроется выставка колумбийского художника и мультидисциплинарного автора Серхио Мантильи Солера «Колумбийские птицы: откровения цвета — Revelaciones». Экспозиция объединяет искусство, науку и современные технологии, позволяя увидеть мир глазами птиц.
Выставка является частью проекта «Revelaciones Cromáticas de Aves Colombianas – Develando la Cartografía del Vuelo», посвященного исследованию невидимого спектра цветов. Если человек воспринимает окружающий мир благодаря трем типам цветовых рецепторов, то многие виды птиц способны видеть и ультрафиолетовое излучение. С помощью цифровых технологий художник превращает этот скрытый для человека мир в наглядные художественные образы.
По словам Серхио Мантильи Солера, проект «Скрытые хроматические откровения» посвящен богатейшему птичьему миру Колумбии — страны, которая занимает первое место в мире по разнообразию видов птиц.
Почетный консул Республики Колумбия в Латвии Роберт Бинде отметил, что работы художника были представлены более чем на 70 международных выставках, включая Dubai Expo, Berlin Science Week и Beijing Design Week. После успешного показа в Риге экспозиция продолжает путешествие по Латвии и в августе будет доступна жителям Латгалии и гостям Даугавпилса.
Выставка организована при поддержке Посольства Колумбии в Польше, Почетного консульства Республики Колумбия в Риге и агентства цифрового маркетинга Ardor. Ее цель — познакомить посетителей с уникальной природой и богатым биоразнообразием Колумбии, а также пробудить интерес к культурному и природному наследию страны.
Подробнее о творчестве Серхио Мантильи Солера можно узнать на его официальном сайте: www.sergiomantilla.co.
Выставка «Колумбийские птицы: откровения цвета — Revelaciones» будет работать в фойе первого этажа Даугавпилсского Дворца культуры до 31 августа.