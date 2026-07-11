В Даугавпилсе откроется необычная выставка о том, как птицы видят мир

Почетный консул Республики Колумбия в Латвии Роберт Бинде отметил, что работы художника были представлены более чем на 70 международных выставках, включая Dubai Expo, Berlin Science Week и Beijing Design Week. После успешного показа в Риге экспозиция продолжает путешествие по Латвии и в августе будет доступна жителям Латгалии и гостям Даугавпилса.