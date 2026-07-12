Руйиена приглашает на праздник города с концертами, кино и танцами до утра

Любителей искусства ждут несколько выставок. В фойе культурного центра можно будет увидеть фотовыставку Даны Шевченко "Жемчужины Руйиены", а в 15.00 в Руйиенском выставочном зале откроется выставка "Руйиена - Штейнхаген. Городские истории". На городской эстраде покажут детский спектакль "Мой день рождения" и постановку Лигатненского музыкального любительского театра "Кто украл краски?".