Руйиена приглашает на праздник города с концертами, кино и танцами до утра
С 31 июля по 1 августа в Руйиене пройдут ежегодные городские праздники под девизом "Город расцветает в красках". В течение двух дней жителей и гостей города ждут концерты, выставки, театральные постановки, спортивные состязания, детские развлечения и вечерние танцы.
Праздничная программа начнется 31 июля в 18.30 в Руйиенском культурном центре концертом "В 30-й раз в Руйиене", в котором примут участие танцоры клуба спортивных танцев Evita. С 22.00 в баре Trīs draugi состоится вечеринка для совершеннолетних посетителей "Руйиена празднует! 18+".
Главные мероприятия развернутся 1 августа. Уже в 9.00 город разбудит духовой оркестр Tālavas taurētājs. В течение дня на улице Ригас и в сквере Лайка будет работать праздничная ярмарка, для детей подготовят различные развлечения, а любители спорта смогут испытать свои силы на площади Виестура.
В 11.00 по адресу улица Ригас, 3 отметят 185-летие Руйиенской аптеки. В праздничной программе примет участие певец Роберто Мелони.
Любителей искусства ждут несколько выставок. В фойе культурного центра можно будет увидеть фотовыставку Даны Шевченко "Жемчужины Руйиены", а в 15.00 в Руйиенском выставочном зале откроется выставка "Руйиена - Штейнхаген. Городские истории". На городской эстраде покажут детский спектакль "Мой день рождения" и постановку Лигатненского музыкального любительского театра "Кто украл краски?".
Большая концертная программа начнется на Руйиенской эстраде в 18.00. Сначала актер и тенор Юрис Йопе выступит с программой "Летние романсы" в сопровождении пианиста Анатолия Ливчи. Затем на сцену выйдет популярная латвийская рок-группа Z-scars. После вечернего шоу с участием мимов публику будет развлекать хип-хоп-объединение Rīmdari.
В 22.00 во дворе Пифагора по адресу улица Ригас, 8 пройдет кинолекторий под открытым небом. Посетители смогут встретиться с режиссером Иваром Звиедрисом, увидеть архивные материалы бывшего Руйиенского телевидения и посмотреть фильм "В сети. Рождение легенды TTT".
Праздничная ночь завершится танцами на Руйиенской эстраде. С 23.30 до 3.00 для гостей будет играть группа Laika upe.
Во время праздника будет действовать система многоразовых стаканов REVO CUP. Организаторы также предупреждают, что на мероприятиях будет проводиться фото- и видеосъемка.