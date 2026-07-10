В Саулкрасты пройдет крупнейший джазовый фестиваль с мировыми звездами

На фестивале также выступят два латвийских биг-бенда. Ventspils Big Band вместе с пианисткой и композитором Анной Вибе исполнит ее новый альбом Spectrum - это будет единственная возможность в этом году услышать альбом полностью в живом исполнении. Latvijas Radio Big Band представит энергичную программу Buddy Rich Tribute, посвященную легендарному джазовому барабанщику Бадди Ричу. Ради этого концерта в составе оркестра на сцену выйдут сразу три барабанщика - Артис Орубс, Андрис Буйкис и Кристапс Янис Соколов.