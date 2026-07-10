В Саулкрасты пройдет крупнейший джазовый фестиваль с мировыми звездами
С 15 по 18 июля в Саулкрасты пройдет XXVIII фестиваль Saulkrasti Jazz 2026. В этом году его программа будет особенно посвящена ритму и искусству барабанщиков. Гостей ждут концерты, Балтийская лига барабанщиков, бесплатные выступления в городе и традиционные джазовые мастер-классы для молодых музыкантов.
Главными зарубежными участниками станут французский барабанщик-виртуоз Николя Викаро с проектом Nicolas Viccaro Xperience и джазовый коллектив Enterplay из США и Великобритании с вокалисткой Шерил Райли. Викаро известен тем, что соединяет современный джаз, рок и мировую музыку, а за карьеру выступал с Хансом Циммером, Биллом Эвансом, Джоном Маклафлином, Ричардом Боной и другими известными музыкантами.
На фестивале также выступят два латвийских биг-бенда. Ventspils Big Band вместе с пианисткой и композитором Анной Вибе исполнит ее новый альбом Spectrum - это будет единственная возможность в этом году услышать альбом полностью в живом исполнении. Latvijas Radio Big Band представит энергичную программу Buddy Rich Tribute, посвященную легендарному джазовому барабанщику Бадди Ричу. Ради этого концерта в составе оркестра на сцену выйдут сразу три барабанщика - Артис Орубс, Андрис Буйкис и Кристапс Янис Соколов.
В рамках Saulkrasti Jazz пройдет и конкурс «Балтийская лига барабанщиков», который проводится раз в два года. За звание лучшего молодого джазового барабанщика будут бороться Кристапс Шкапарс из Латвии, Матас Барила из Литвы и Самуэл Курвитс из Эстонии.
Кроме основных концертов, в Саулкрасты запланированы бесплатные выступления на площади Саулес и у моря, возле магазина Elvi на улице Айнажу, 113. Там выступят ансамбли музыкальных школ и молодежные джазовые коллективы, включая Jam Orchestra и объединение Cita dimensija.
С 13 по 18 июля также пройдет традиционный лагерь мастер-классов для молодых джазовых музыкантов. К участию приглашают подростков и молодежь от 10 до 20 лет.
Главная концертная программа пройдет на открытой эстраде Саулкрасты. 17 июля в 19:00 состоится финал Балтийской лиги барабанщиков, выступление Nicolas Viccaro Xperience и концерт Анны Вибе с Ventspils Big Band. 18 июля в 19:00 на сцену выйдут Enterplay с Шерил Райли и Latvijas Radio Big Band с программой Buddy Rich Tribute.