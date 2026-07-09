В Вентспилсе пройдет Ghetto Games: три дня спорта, музыки и уличной культуры
С 24 по 26 июля Вентспилс в 14-й раз примет фестиваль Ghetto Games - один из крупнейших фестивалей уличного спорта, культуры и активного образа жизни в Европе. В этом году в нем примут участие спортсмены более чем из 30 стран, которые будут соревноваться в 20 дисциплинах.
В программе - баскетбол 3x3, футбол, флорбол, BMX freestyle, скейтбординг, самокаты, единоборства, теннис, диск-гольф, киберспорт и другие активности. На площадках выступят как известные спортсмены, так и молодые участники, для которых фестиваль может стать важным этапом в спортивной карьере.
Организаторы отдельно приглашают семьи с детьми. Все выходные будет работать детская зона с играми, аттракционами и развлечениями для разных возрастов. Также на фестивале пройдет Ghetto Food Festival с уличной едой, напитками и сладостями.
Помимо спорта и развлечений, в этом году запланирована конференция «Путешествие разговора», организованная в сотрудничестве с Центром защиты детей. Ее темой станут зависимости и поведение молодежи. В обсуждении примут участие эксперты, педагоги, родители и специалисты по работе с молодыми людьми.
Вечером программа продолжится на музыкальной сцене скейтпарка. В пятницу выступят Эдгар Сниегс и Петерис Упелниекс, а в субботу пройдет DJ-сет электронной группы «Майт Дилит Лейтер».
«Ghetto Games в Вентспилсе - важное событие в сфере уличного спорта и молодежной культуры, которое ежегодно привлекает большое количество участников и зрителей. Оно способствует популяризации активного образа жизни, укрепляет вовлеченность молодежи в спорт, а также помогает развивать командный дух и взаимное уважение», - отметил первый заместитель председателя Вентспилсской думы по вопросам сотрудничества Гунтис Блумбергс.
Руководитель бизнеса Balcia в Латвии Эдгар Корзанс подчеркнул, что GGFEST стал «чем-то большим, чем просто спортивный фестиваль», поскольку дает участникам возможность пробовать новое, больше двигаться и получать опыт активного образа жизни.
Лидер Ghetto Games Раймонд Элбакян назвал фестиваль любимым ежегодным событием своей семьи и отметил, что в этом году в программе появятся новые активности, включая футбольный турнир 5 на 5 Five Star Cup.