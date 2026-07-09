В Вентспилсе пройдет Ghetto Games: три дня спорта, музыки и уличной культуры

Помимо спорта и развлечений, в этом году запланирована конференция «Путешествие разговора», организованная в сотрудничестве с Центром защиты детей. Ее темой станут зависимости и поведение молодежи. В обсуждении примут участие эксперты, педагоги, родители и специалисты по работе с молодыми людьми.