Праздник длиной в два дня: Цесис готовит насыщенную программу к своему 820-летию

В этот же день гостей также ждут семейная программа на Замковой площади и в парке Майя, ярмарка ремесленников и домашних производителей на площади Рожу и в Старом городе, концерт фольклорных коллективов Цесисского края, показательные выступления мастеров ремесел, народные танцы, выставка ретроавтомобилей, дизайнерская ярмарка, встреча лесовозов «Король леса-2026», а также множество других мероприятий. В квартале Rainis пройдут молодежные концерты, перформансы и Silent Disco.