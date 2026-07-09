Праздник длиной в два дня: Цесис готовит насыщенную программу к своему 820-летию
В самые жаркие выходные лета - 17 и 18 июля - Цесис отметит свое 820-летие масштабным городским праздником. Главными героями торжеств станут сами жители города: более 50 музыкантов и диджеев, связанных с Цесисом, выступят на многочисленных площадках, а гостей ждут концерты, выставки, шествие, ярмарки, семейные развлечения и вечерние представления.
17 июля главным событием станет концерт-открытие «Время во времени» в Парке Цесисского замка. На сцену выйдут любительские творческие коллективы Цесисского края, Видземский камерный оркестр и солисты Уна Даниэла Айзгале, Зане Розенфелде, Калвис Енчс, Кристапс Крафтс и Мелиса Дебора Кашкура. Художественный руководитель концерта - Андрис Вейсманис, режиссер праздника - Инга Ципе.
По традиции во время открытия будет награжден «Житель года» - награду вручит предприятие Cēsu alus. После концерта состоится праздничный бал с Рихардом Сауле и его группой.
На площади Виенибас откроется «Сцена цесисцев», где в течение двух дней будут выступать музыканты и диджеи, чья жизнь и творчество связаны с городом.
С наступлением темноты в пятницу и субботу на фасаде Нового замка покажут проекции детских рисунков «Цесис глазами детей», созданных учениками Художественной школы имени Петериса Розенберга. В Старом городе у скульптуры «Сквозь века» на улице Торня пройдет перформанс скульптора Матиса Янсонса «Легенды о ночном стороже».
18 июля праздник начнется с выступления духового оркестра «Цесис», который с утра будет будить город музыкой. В течение дня парки, площади и улицы превратятся в большую праздничную площадку с концертами, творческими мастерскими, мероприятиями для молодежи, спортивными соревнованиями, выступлениями фольклорных и любительских коллективов, а также ярмаркой ремесленников и домашних производителей.
Одним из центральных событий станет праздничное шествие «Искусство на колесах», которое стартует в 16:00 по маршруту улица Валмиерас - площадь Виенибас - улица Ленчу. В нем примут участие организации, предприятия, учреждения, творческие коллективы и общественные объединения, которые представят историю Цесиса - от древности до наших дней.
В этот же день гостей также ждут семейная программа на Замковой площади и в парке Майя, ярмарка ремесленников и домашних производителей на площади Рожу и в Старом городе, концерт фольклорных коллективов Цесисского края, показательные выступления мастеров ремесел, народные танцы, выставка ретроавтомобилей, дизайнерская ярмарка, встреча лесовозов «Король леса-2026», а также множество других мероприятий. В квартале Rainis пройдут молодежные концерты, перформансы и Silent Disco.
Кульминацией праздника станет большой вечерний концерт в Парке Цесисского замка. Вход для зрителей с билетами откроется в 17:30. На сцене выступят учащиеся джазового отделения Цесисской музыкальной средней школы имени Алфреда Калниньша, биг-бенд Cēsis, Айя Андреева с группой, группа Rīmdari, рэпер Озолс и легендарная группа Pērkons. Завершится праздник балом с группой Stradivari.
Билеты на субботний концерт можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu paradīze. Ограниченное количество билетов будет также продаваться перед началом концерта.