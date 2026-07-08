ФОТО, ВИДЕО: белый рояль в центре внимания - на Ратушной площади сняли зрелищный музыкальный перформанс

"Мы всегда стремимся создавать проекты, которые выходят за рамки привычного концертного формата. Нам интересно превращать городское пространство в часть художественного замысла, удивлять зрителей неожиданными сценическими решениями и создавать диалог между музыкой и архитектурой — именно это отличает проект Baltijas Balva / Baltic Awards. Такой художественный подход получит продолжение и в предстоящих событиях проекта — концерте GALA GALANTE. Viva La Musica! в концертном зале Dzintari, где зрителей ждут уникальные музыкальные номера, созданные специально для этого вечера и яркие премьеры, подготовленные исключительно для этого концерта, а также латвийская премьера легендарного спектакля Teatro Delusio", - рассказывает генеральный продюсер проекта Baltijas Balva / Baltic Awards Диана Галанте.