В Латвийском национальном художественном музее откроется масштабная выставка "Воплощенная мысль"

"Мы регулярно поддерживаем выставки Латвийского национального художественного музея и высоко ценим творческий подход музея к выбору концепций и созданию экспозиций. Эта выставка уникальна тем, что позволяет познакомиться с развитием художественного языка разных поколений и увидеть работы множества художников в одном месте. Это также история о красоте, созданной человеческим воображением и рукой. В эпоху современных технологий особенно важно помнить, что традиционное искусство остается уникальным и ценным", — отмечает Елена Бурая, председатель правления AS Rietumu Banka и член совета Фонда поддержки будущего.