В Латвийском национальном художественном музее откроется масштабная выставка "Воплощенная мысль"
С 18 июля по 8 ноября 2026 года в Большом зале главного здания Латвийского национального художественного музея будет проходить выставка "Воплощенная мысль", которая станет первым в Латвии обзорным проектом такого масштаба, посвященным искусству рисунка.
Экспозиция объединяет авторов разных поколений, в творчестве которых рисунок занимает важное место: начиная с Иоганна Кристофа Бротце, классиков латышского искусства и представителей современного искусства и заканчивая художниками, родившимися в 1990-е годы, а также включает произведения латвийской эмиграции и диаспоры. Всего в выставке представлены 94 художника и более 300 произведений.
Выставка создана как открытое пространство для размышления, где посетитель, следуя за линией, созданной художниками, сможет погрузиться в процесс развития искусства. Создавая диалог между культурным наследием и современным искусством, экспозиция рассказывает языком рисунка о прошлом и настоящем, а также дает представление о различных подходах латвийских художников, подчеркивая значительную роль рисунка в визуальной культуре Латвии.
Рисунок в выставке рассматривается как форма выражения и инструмент мышления художника, который помогает визуализировать индивидуальное восприятие мира. Цель экспозиции — показать взаимосвязь между рисованием и мышлением, рассматривая рисунок как самостоятельный художественный язык и особый способ передачи идей и переживаний.
Рисунок — это чрезвычайно разнообразный художественный медиум с богатой традицией, поэтому выставка построена не как линейная история, а как путешествие через различные темы. Экспозиция разделена на несколько тематических частей:
"Школа" показывает изучение человеческого тела в традициях академического искусства;
"Документ" раскрывает значение рисунка в культурно-историческом и художественном контексте;
"Тело" предлагает взглянуть на человеческое тело как часть природы;
"Знак" показывает рисунок как концентрированное выражение мысли;
"Память" рассматривает рисунок как носитель воспоминаний и его связь с фотографией;
"История" раскрывает рисунок как инструмент фиксации личных и исторических переживаний;
"Поверхность" обращает внимание на материальность и тактильные качества изображения;
"Свой мир" посвящен личному пространству и внутреннему миру художника;
"Процесс" позволяет проследить путь создания произведения — от первых набросков и идей до завершенной работы.
В выставке представлены произведения из коллекций Латвийского национального художественного музея, Латвийской академии художеств, Латвийского национального исторического музея, Академической библиотеки Латвийского университета, художественной коллекции AS ABLV Bank, Мадонского краеведческого и художественного музея, Тукумского музея, художественного музея Zuzeum, Латвийского центра современного искусства, VV Foundation, Национального музея современного искусства — Центра Жоржа Помпиду в Париже, а также из частных коллекций, включая коллекции самих художников.
Кроме того, в экспозицию включены новые работы трех молодых авторов — Марты Фолкмане, Анны Маликки и Луизы Рукшане.
"Мы регулярно поддерживаем выставки Латвийского национального художественного музея и высоко ценим творческий подход музея к выбору концепций и созданию экспозиций. Эта выставка уникальна тем, что позволяет познакомиться с развитием художественного языка разных поколений и увидеть работы множества художников в одном месте. Это также история о красоте, созданной человеческим воображением и рукой. В эпоху современных технологий особенно важно помнить, что традиционное искусство остается уникальным и ценным", — отмечает Елена Бурая, председатель правления AS Rietumu Banka и член совета Фонда поддержки будущего.