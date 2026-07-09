Велосипеды, лошади, лазертаг и концерты: Балви зовут на праздник края

Одним из самых ярких событий первого дня станет велозаезд Škladi под музыку диджея. Он пройдет с 19.00 до 19.45. Участников приглашают проявить фантазию и показать, с чем у них ассоциируется Балвский край - цветущими лугами, лесами, озерами, реками, пчелами, ягодами, летом или чем-то своим. Оценивать будут не только велосипеды, но и образы участников: предусмотрены номинации за самый яркий велосипед, самого оригинального участника и самую стильную семью. Сбор состоится у Балвского центра культуры и отдыха, финиш - на улице Театра у Художественной школы.