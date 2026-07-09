Велосипеды, лошади, лазертаг и концерты: Балви зовут на праздник края
В середине июля Балви на два дня превратятся в большую праздничную площадку: 17 и 18 июля здесь пройдут Праздники Балвского края. В программе - концерты, спортивные игры, творческие мастерские, семейные развлечения, праздничный рынок, велозаезд, шествие и вечерняя балльная программа. Все мероприятия будут бесплатными.
Праздник начнется 17 июля. С 15.00 до 20.00 на улице Тиргус у сквера пройдут баскетбол 3х3 и спортивные игры. С 17.00 до 20.00 в городском сквере для детей и молодежи будут работать творческие мастерские и зоны активности, которые подготовят Балвский детско-юношеский центр, Центральная библиотека Балви и природно-технологический парк Urda.
Одним из самых ярких событий первого дня станет велозаезд Škladi под музыку диджея. Он пройдет с 19.00 до 19.45. Участников приглашают проявить фантазию и показать, с чем у них ассоциируется Балвский край - цветущими лугами, лесами, озерами, реками, пчелами, ягодами, летом или чем-то своим. Оценивать будут не только велосипеды, но и образы участников: предусмотрены номинации за самый яркий велосипед, самого оригинального участника и самую стильную семью. Сбор состоится у Балвского центра культуры и отдыха, финиш - на улице Театра у Художественной школы.
Вечером 17 июля в городском сквере выступит группа Idille, начало концерта - в 20.00. В 21.00 у кафе Lāča ķepās на улице Таутас, 14, пройдет концерт Мартиньша Кантерса.
Основная праздничная программа запланирована на 18 июля. С 10.00 до 14.00 на улице Партизаню у сквера будет работать праздничный рынок. К участию особенно приглашают местных ремесленников, домашних производителей, фермеров, садоводов и других предпринимателей с продукцией собственного производства.
С 11.00 до 12.00 в Лача дарзс пройдут детские праздничные мероприятия. В это же время в городском парке начнется турнир по игре в золите, который продлится до 15.20.
Для семей с детьми главная часть программы развернется в Балвском городском парке. С 12.00 до 16.00 там будут работать творческие мастерские, катание на лошадях, надувные аттракционы, лазертаг, большие игры, фотобудка и песочные экскаваторы. В 13.00 на улице Бривибас у парка откроются уличные кафе, а с 13.00 до 16.00 на улице Партизаню, 5A, у велотрассы и Болупе, можно будет посмотреть выставку техники.
Во второй половине дня состоится праздничное шествие Балвского края. Оно пройдет с 16.45 до 17.30, маршрут организаторы уточнят дополнительно. После шествия программа продолжится на городской эстраде: в 17.30 с праздничным приветствием выступит любительский театр Palādas из Балтинавы, а в 18.00 начнется концерт группы The Sound Poets.
В 19.30 на городской эстраде наградят участников праздничного шествия. Затем в 20.00 у Балвского озера, со стороны парка, выступит Даугавпилсский темно-синий хор. Завершится праздник в 22.00 большой балльной программой на городской эстраде с группами Dziļi violets и Stabu ielas muzikanti.
Все мероприятия Праздников Балвского края бесплатные.