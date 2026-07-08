MONATIK, Макс Барских и многие другие: масштабный фестиваль UKRFEST впервые пройдет в Риге

UKRFEST в Риге пройдет в формате большого семейного концерта, объединяющего несколько поколений. На одной сцене выступят одни из самых популярных украинских артистов: MONATIK, Макс Барских, Jerry Heil, Ирина Билык, Иво Бобул и Гарик Кричевский.