MONATIK, Макс Барских и многие другие: масштабный фестиваль UKRFEST впервые пройдет в Риге
1 августа 2026 года латвийская столица впервые примет UKRFEST - один из самых известных украинских музыкальных проектов в Европе. После масштабных и успешных шоу в крупнейших городах Германии фестиваль расширяет географию и соберет тысячи зрителей на современной концертной площадке Xiaomi Arēna.
UKRFEST в Риге пройдет в формате большого семейного концерта, объединяющего несколько поколений. На одной сцене выступят одни из самых популярных украинских артистов: MONATIK, Макс Барских, Jerry Heil, Ирина Билык, Иво Бобул и Гарик Кричевский.
Гостей вечера ждет масштабная программа с живым звуком и технологичными сценическими постановками. Артисты исполнят свои самые известные и любимые публикой хиты, а также представят новые звучания и свежие музыкальные аранжировки.
Для музыкантов это событие станет еще и возможностью выразить искреннюю благодарность Латвии и ее жителям за колоссальную поддержку, которую страна оказывает Украине.
Концепция фестиваля строится вокруг идеи культурного единения, качественного европейского продакшна и теплой, объединяющей атмосферы, которая позволит зрителям отлично провести время и насладиться музыкой.
- Дата: 1 августа 2026 года
- Место проведения: Рига, Xiaomi Arēna (улица Сканстес, 21)
- Начало программы: 18:00 (открытие дверей в 16:00)
- Формат: живой звук, без возрастных ограничений (0+)
- Язык мероприятия: украинский