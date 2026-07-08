Рижский зоопарк приглашает на Тигриный праздник: какие сюрпризы ждут семьи 18 июля
В субботу, 18 июля, Рижский зоопарк и крестные родители тигров Elektrum приглашают на летнее приключение для всей семьи. В течение всего дня посетителей ждут увлекательные активности для взрослых и детей, встречи с любимыми друзьями зоопарка, ориентирование по территории и специальные экскурсии к большим кошкам.
Активности в течение всего дня
Запечатлейте момент! С 11.00 до 15.00 все посетители Тигриного праздника смогут сфотографироваться в фотобудке вместе с семьей или друзьями и получить распечатанный снимок на память. А дети смогут на один день превратиться в кого угодно - принцессу, пирата, бабочку, любимое животное и, конечно, смелого тигра с помощью аквагрима.
На Тигриный праздник приглашены все друзья зоопарка. На территории можно будет встретить Лису Туты, фенека и других хорошо знакомых персонажей, которых уже раньше видели в зоопарке, - с ними можно будет поздороваться и сфотографироваться.
А семьи, которым нравятся приключения, смогут отправиться по маршруту ориентирования по территории Рижского зоопарка. Выполняя задания и находя подсказки, можно будет увидеть зоопарк с другой стороны и, возможно, заметить то, мимо чего обычно проходят во время обычного визита.
Открой энергию в зоне активности Elektrum
Тигриное приключение дополнит и зона активности Elektrum - крестных родителей тигров. Именно 18 июля сила, ловкость и мощь тигров встретятся с энергией в разных заданиях и активностях для всей семьи. Посетители смогут принять участие, попробовать свои силы и проверить, сколько тигриной энергии скрывается в них самих. Одновременно это будет возможность узнать больше о поддержке, которую Elektrum оказывает тиграм Рижского зоопарка, и о вкладе компании в благополучие этих впечатляющих животных.
Познакомьтесь ближе с большими кошками зоопарка
Для тех, кто хочет ближе познакомиться с тиграми и другими представителями семейства кошачьих, в 10.30 и 13.00 пройдут открытые экскурсии о кошках и других зверях. В сопровождении гида участники отправятся на увлекательную прогулку по зоопарку, знакомясь с тиграми, львами и другими хищниками. Участие в экскурсии стоит 5 евро дополнительно к входному билету в зоопарк. Количество мест на каждой экскурсии ограничено 30 участниками, поэтому билеты рекомендуется приобрести заранее.
Входные билеты в зоопарк можно купить заранее онлайн, а также в день мероприятия в кассах Рижского зоопарка. Если билеты на открытые экскурсии не будут заранее распроданы онлайн, их можно будет приобрести и на месте.
Кассы Рижского зоопарка 18 июля будут открыты с 10.00 до 18.00, а находиться на территории зоопарка можно будет до 19.00. Внутренние экспозиции будут доступны с 10.00 до 18.30, а Тропический дом - с 11.00 до 18.30.