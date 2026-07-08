Рижский зоопарк приглашает на Тигриный праздник: какие сюрпризы ждут семьи 18 июля

Тигриное приключение дополнит и зона активности Elektrum - крестных родителей тигров. Именно 18 июля сила, ловкость и мощь тигров встретятся с энергией в разных заданиях и активностях для всей семьи. Посетители смогут принять участие, попробовать свои силы и проверить, сколько тигриной энергии скрывается в них самих. Одновременно это будет возможность узнать больше о поддержке, которую Elektrum оказывает тиграм Рижского зоопарка, и о вкладе компании в благополучие этих впечатляющих животных.