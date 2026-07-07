Два голоса "Евровидения" на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 - Efendi и Atvara

Atvara (Лиене Атвара Стурмане) самое яркое новое имя латвийской музыки: дебютный сингл "Pie manis tveries" набрал более двух миллионов просмотров в TikTok, за ним последовали дуэт с Интарсом Бусулисом "Vai drīkst kāpt dziļāk", более двадцати аншлаговых сольных концертов и дебютный альбом Vol.1 "Vai dzirdi, kā brūces dzīst." Этой весной, уверенно победив и в зрительском голосовании, и у жюри национального отбора Supernova, она представила Латвию на Евровидении в Вене с балладой "Ēnā" - песней на латышском языке о болезненной и часто замалчиваемой теме. И хотя путь Латвии на конкурсе в этом году завершился в полуфинале, "Ēnā" обрела то, что не измеряется баллами, - искреннюю привязанность международной аудитории. Сразу после премьеры песня получила одну из самых высоких зрительских оценок на крупнейшем фан-портале конкурса Eurovision World, в опросах поклонников "Евровидения" Atvara называлась в числе фавориток отбора, а в Вене её встречали с плакатами, самодельными браслетами с надписями Atvara и "Ēnā" и скандированием её имени у арены. В видеореакциях в TikTok и YouTube восхищение вызывали и голос певицы, и честность её выступления - то качество, благодаря которому слушатели по всей Европе услышали эту песню и без перевода.