Два голоса "Евровидения" на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 - Efendi и Atvara
Пути звёзд "Евровидения" этим летом вновь пересекутся в Юрмале. К программе фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 года присоединяются две яркие певицы, которых объединяет опыт большого конкурса: 24 июля, в вечер открытия, на сцену концертного зала "Дзинтари" выйдет звезда азербайджанской поп-музыки Efendi, а 26 июля, в традиционном гала-концерте, выступит представительница Латвии на "Евровидении" этого года Atvara.
Efendi (Самира Эфенди) в 2021 году представляла Азербайджан на "Евровидении" с композицией "Mata Hari", принёсшей ей широкое международное признание: песня вышла в финал конкурса, поднялась в чартах нескольких европейских стран и по сей день остаётся одной из самых любимых у зрителей. Подтверждением этой любви стало и особое приглашение вернуться на сцену "Евровидения" в Базеле в 2025 году в статусе приглашённой звезды. После конкурса Efendi последовательно строит международную карьеру, выступая на концертах и фестивалях по всей Европе. Уроженка Баку, выпускница Азербайджанской национальной консерватории, она соединяет мощный, технически безупречный вокал с выразительной сценической харизмой, а в её творчестве мотивы восточной традиционной музыки органично сплетаются с современным поп-звучанием.
Atvara (Лиене Атвара Стурмане) самое яркое новое имя латвийской музыки: дебютный сингл "Pie manis tveries" набрал более двух миллионов просмотров в TikTok, за ним последовали дуэт с Интарсом Бусулисом "Vai drīkst kāpt dziļāk", более двадцати аншлаговых сольных концертов и дебютный альбом Vol.1 "Vai dzirdi, kā brūces dzīst." Этой весной, уверенно победив и в зрительском голосовании, и у жюри национального отбора Supernova, она представила Латвию на Евровидении в Вене с балладой "Ēnā" - песней на латышском языке о болезненной и часто замалчиваемой теме. И хотя путь Латвии на конкурсе в этом году завершился в полуфинале, "Ēnā" обрела то, что не измеряется баллами, - искреннюю привязанность международной аудитории. Сразу после премьеры песня получила одну из самых высоких зрительских оценок на крупнейшем фан-портале конкурса Eurovision World, в опросах поклонников "Евровидения" Atvara называлась в числе фавориток отбора, а в Вене её встречали с плакатами, самодельными браслетами с надписями Atvara и "Ēnā" и скандированием её имени у арены. В видеореакциях в TikTok и YouTube восхищение вызывали и голос певицы, и честность её выступления - то качество, благодаря которому слушатели по всей Европе услышали эту песню и без перевода.
Лайма Вайкуле: "Мне особенно радостно, что на нашей сцене встретятся два таланта и две культуры, которые объединяет Евровидение. Efendi и Atvara каждая на своём языке говорят об одном: о силе женщины".
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 пройдёт с 24 по 26 июля в концертном зале "Дзинтари".