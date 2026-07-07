Вентспилсу - 736: гостей ждут ярмарки, Street Food Show, фейерверк, концерты и дрэг-рейсинг
С 31 июля по 2 августа Вентспилс будет отмечать 736-летие города. В этом году праздник пройдет под девизом Saules pilnas dienas - Дни, полные солнца. В программе - праздничное шествие, концерты, ярмарки, фестиваль цветочных ковров, спортивные соревнования, развлечения для детей, ночные мероприятия и большой финальный концерт.
Праздник начнется в пятницу, 31 июля. Уже утром на площади Старого рынка откроется праздничная ярмарка, а днем и вечером там пройдет Street Food Show. В течение дня мероприятия будут проходить и в других местах города: в Парвентской библиотеке покажут спектакль Puksītis un naktstauriņš Vilis, в мемориальном музее Херберта Дорбе состоится встреча с Агнесе Рудзите, а в замке Ливонского ордена откроются персональные выставки Гиты Шмите и Гундеги Ребхуны.
Официальное открытие праздника пройдет вечером в амфитеатре концертного зала Latvija. С 19:00 до 21:30 там состоятся церемония открытия, вручение наград и концерт с участием Артурса Скрастиньша, Мартса Кристианса Калниньша, Кристианы Стирани, Ливы Калнини и сопровождающей группы.
Пятничный вечер продолжится в разных частях города. В саду Ренькя пройдет атмосферный концерт Saulriets. Krēsla. Nakts, где выступят Рейнис Яунайс, Flamenco Thief из Великобритании, Make Like A Tree из Украины и другие музыканты. Там же начнут создавать работы участники 23-го Международного фестиваля цветочных ковров Saules ziedi. На площади Старого рынка продолжится Street Food Show с диджейскими сетами, в Пляжном аквапарке пройдет Ночь открытых дверей, а в городских клубах и барах начнутся вечеринки.
Главный день праздника - суббота, 1 августа. В 11:00 по Большому проспекту пройдет традиционное праздничное шествие. В Старом городе снова будут работать ярмарка и зона уличной еды, на Ратушной площади пройдут Книжные праздники, встречи с авторами и творческие мастерские для детей. В замке Ливонского ордена запланирована средневековая программа FIAT LUX с песнопениями, демонстрациями рыцарских боев и музыкой в замковой капелле.
Одной из центральных площадок субботы станет сад Ренькя. Там можно будет увидеть работы фестиваля цветочных ковров, посетить Балтийский дизайн-маркет, зону отдыха, медитации и безалкогольных коктейлей. В течение дня на этой площадке также пройдет музыкальная программа с участием Charlie Vas, Atvara, MǬ и других исполнителей.
Много событий запланировано и на променаде улицы Остас. Здесь будут работать ремесленный рынок, карусельный парк, зона еды и напитков, пройдет слет старинных фудтраков и активности телепередачи Kūka manai pilsētai. Днем на набережной выступят местные музыканты, в том числе Соня Мисиня, Pink Funk, Анце Янковска & Terra Quente и Эдвардс Гриезе с группой.
Вечером на променаде начнется большая концертная программа. С 20:00 до 23:00 выступит Riga Reggae с песнями маэстро Раймонда Паулса, а завершит вечер шоу группы Citi Zēni. После этого гостей ждет фейерверк, а затем ночные танцы с группами A-Europa и Mazais Princis. В паузах будет играть DJ Horens.
В субботу также пройдут спортивные и семейные мероприятия. На стадионе пляжного волейбола состоится чемпионат Латвии Depo Open, на Большой площади - баскетбольный турнир Snoopija kauss 3x3, в Вентспилсском аэропорту - Латвийский фестиваль дрэг-рейсинга, а на улице Павила - соревнования силачей. Для детей и семей будут работать игровые и творческие зоны, а в научном центре VIZIUM пройдут праздники на террасе.
Вечерняя и ночная программа субботы продолжится на площади Старого рынка, где до 01:00 будут работать Street Food Show и диджейская программа. В Приморском музее под открытым небом пройдут вечерние поездки на узкоколейном поезде, в Парке приключений - Rodeļu nakts, а во дворе театрального дома Jūras vārti и в городских барах продолжатся танцы и ночные вечеринки.
Воскресенье, 2 августа, станет более спокойным, но программа останется насыщенной. В саду Ренькя можно будет осмотреть работы фестиваля цветочных ковров, на стадионе пляжного волейбола продолжится чемпионат Латвии, а в Вентспилсском аэропорту - фестиваль дрэг-рейсинга.
В Приморском музее под открытым небом пройдет День ремесел: откроют курземский гончарный обжиг, состоятся соревнования гончаров, ярмарка и концертная программа. Для детей подготовлены солнечные пенные вечеринки: утром в Детском городке, а днем - в детском парке Fantāzija.
Завершится праздник 2 августа в концертном зале Latvija. В 16:00 там состоится заключительный концерт с участием всемирно известного скрипача Робертса Баланаса и бразильского гитариста Плиниу Фернандеса. Вечером на Парвентской эстраде пройдет концерт бардов.