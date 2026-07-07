Вентспилсу - 736: гостей ждут ярмарки, Street Food Show, фейерверк, концерты и дрэг-рейсинг

Праздник начнется в пятницу, 31 июля. Уже утром на площади Старого рынка откроется праздничная ярмарка, а днем и вечером там пройдет Street Food Show. В течение дня мероприятия будут проходить и в других местах города: в Парвентской библиотеке покажут спектакль Puksītis un naktstauriņš Vilis, в мемориальном музее Херберта Дорбе состоится встреча с Агнесе Рудзите, а в замке Ливонского ордена откроются персональные выставки Гиты Шмите и Гундеги Ребхуны.