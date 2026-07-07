В Юрмале пройдет закрытый показ фильма-оперы "ALLEGRO MODERATO" и выступление сопрано Инны Клочко
5 августа в помещениях дачного театра FABRICA, расположенных в историческом здании XIX века в Юрмале, состоятся два закрытых показа короткометражного фильма-оперы, снятого в Латвии «ALLEGRO MODERATO».
После показа зрителей ждёт камерный концерт блистательной солистки Латвийской Национальной оперы, сопрано Инны Клочко, исполнившей одну из главных ролей в новом фильме.
«ALLEGRO MODERATO» - музыкальная кинофантазия о памяти, любви и силе искусства, способного объединять людей даже тогда, когда привычные способы общения становятся невозможны. Главная героиня - оперная певица, чья мать постепенно теряет память из-за болезни Альцгеймера. Столкнувшись с болезненной реальностью, она находит убежище в мире музыки, воображения и фантазии, где границы между реальностью и иллюзией начинают стираться.
Фильм включён в официальную программу ARFF Amsterdam International Film Festival 2026, а также отобран для участия в кинофестивале в Лос-Анджелесе.
«Все люди с годами задумываются о старости. Какой она будет? Где пройдёт? Постепенно уходят близкие, а некоторые доживают свой век в тяжёлом состоянии, медленно теряя память. Каково это — не узнавать родного человека? Каково жить в воображаемом мире, в который может уйти художник? Возможно, там они общаются друг с другом, или существует некий туннель, через который благодаря творчеству становится возможной встреча этих разных миров», - рассказывает об идее фильма «ALLEGRO MODERATO» режиссер Мария де Валюкофф.
Особым событием вечера станет выступление Инны Клочко - лауреатки международных конкурсов и солистки Латвийской Национальной оперы. В её исполнении прозвучат арии из опер Джакомо Пуччини. Это станет живым музыкальным продолжением истории, рассказанной на экране.
- Автор сценария и режиссёр фильма: Мария де Валюкофф, театральный и кинорежиссёр, актриса, педагог, кандидат искусствоведения.
- Звукорежиссер-постановщик: Александр Войцеховский.
- В ролях: Инна Клочко, Мария де Валюкофф
- Только два показа: 18:30 и 20:30
- Продолжительность мероприятия: 1,20 часа