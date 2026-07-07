В Юрмале пройдет закрытый показ фильма-оперы "ALLEGRO MODERATO" и выступление сопрано Инны Клочко

«Все люди с годами задумываются о старости. Какой она будет? Где пройдёт? Постепенно уходят близкие, а некоторые доживают свой век в тяжёлом состоянии, медленно теряя память. Каково это — не узнавать родного человека? Каково жить в воображаемом мире, в который может уйти художник? Возможно, там они общаются друг с другом, или существует некий туннель, через который благодаря творчеству становится возможной встреча этих разных миров», - рассказывает об идее фильма «ALLEGRO MODERATO» режиссер Мария де Валюкофф.