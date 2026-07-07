В среду в Риге отметят День шоколада: программа праздника на улице Миера

На празднике также будет работать зона еды, где шоколад Laima используют как в привычных сладостях, так и в необычных блюдах. Среди предложений - мороженое, вафли с шоколадом, шоколадные коктейли, а также, например, картофель фри с медленно приготовленной говядиной, шоколадным соусом на основе красного вина и говяжьего бульона и хрустящими начос с чили-шоколадом.