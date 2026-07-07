В среду в Риге отметят День шоколада: программа праздника на улице Миера
В честь Международного дня шоколада завтра, 8 июля, бренд Laima приглашает жителей и гостей Риги на Шоколадный праздник на улице Миера, 22. Мероприятие пройдет с 18:00 до 23:00.
Гостей ждут концерты, творческие мастерские, развлечения для детей и взрослых, фотозона, шоколадные угощения и специальные предложения от заведений района Миера. В программе - выступления детской вокальной группы Dzeguzīte, певицы Tipa, группы Astro’n’out и Жоржа Сиксны. За атмосферу будет отвечать DJ Plastic.
Посетители смогут принять участие в мастерских: сделать конфетную коробочку, праздничное украшение, попробовать оригами, временные татуировки, сыграть в конфетный лабиринт и сфотографироваться в тематической зоне.
На празднике также будет работать зона еды, где шоколад Laima используют как в привычных сладостях, так и в необычных блюдах. Среди предложений - мороженое, вафли с шоколадом, шоколадные коктейли, а также, например, картофель фри с медленно приготовленной говядиной, шоколадным соусом на основе красного вина и говяжьего бульона и хрустящими начос с чили-шоколадом.
Особую программу подготовит и Шоколадный музей: в этот день он будет работать дольше обычного и предложит посетителям викторины с призами. К празднику также присоединятся 12 предприятий района Миера, включая кафе, студии, салоны и магазины.
Laima организует празднование Международного дня шоколада в Латвии с 2012 года. Впервые этот день начали отмечать во Франции в 1995 году, а сегодня он стал популярным во многих странах мира.
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