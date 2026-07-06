Неделя большой музыки у моря: Дзинтари готовится к одному из главных фестивалей лета

Во вторник, 14 июля, вечером в концертном зале Дзинтари прозвучит совместный концерт Сергея, Андрея и Георгия Осокиных. К трем выдающимся пианистам присоединится Лиепайский симфонический оркестр под управлением дирижера Гунтиса Кузмы, чтобы представить зрителям изысканную и эмоционально насыщенную программу. В нее включены самые яркие части фортепианных концертов классицизма и романтизма - от шедевров раннего периода Бетховена до первозданной монументальности Брамса. Кульминацией концерта станет Концерт Иоганна Себастьяна Баха для трех фортепиано, в котором три выдающихся пианиста и симфонический оркестр сольются в гармонии классической музыки.