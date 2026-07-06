Неделя большой музыки у моря: Дзинтари готовится к одному из главных фестивалей лета
С 12 по 18 июля в концертном зале "Дзинтари" уже 12-й год подряд пройдет Юрмальский фестиваль с масштабной программой. Он стал одним из самых ярких летних культурных событий в Балтии. В течение недели в Юрмале выступят выдающиеся латвийские и зарубежные артисты, представив семь жанрово разнообразных программ - от медитативной органной музыки на берегу моря до горячего аргентинского танго.
Открывая фестиваль 2026 года, 12 июля в 4.30 на пляже Дзинтари прозвучит уже ставший традицией «Концерт восхода солнца». В нем выступит всемирно признанная органистка, почетная артистка Гамбургской филармонии Ивета Апкална. В концерте созданная самой природой сценография - шум моря, отступающая темнота и первые лучи солнца - сольется с величественным звучанием органной музыки. В программе органично переплетутся сакральное спокойствие мастеров балтийского минимализма с произведениями западноевропейских романтиков и корифеев барокко.
Ивета Апкална сыграла на органе на пляже в Дзинтари (30.07.21)
Фестиваль продолжится праздником камерной музыки: 13 июля в 19.00 на одной сцене встретятся всемирно известная латвийская аккордеонистка Ксения Сидорова и один из ведущих саксофонных квартетов Европы SIGNUM из Германии. В первой части концерта слушатели смогут услышать, как барочная мощь Иоганна Себастьяна Баха и красочная балетная театральность Игоря Стравинского звучат в новом инструментальном сочетании. Во второй части прозвучат современный минимализм, джазовое очарование и страстные латиноамериканские ритмы.
Во вторник, 14 июля, вечером в концертном зале Дзинтари прозвучит совместный концерт Сергея, Андрея и Георгия Осокиных. К трем выдающимся пианистам присоединится Лиепайский симфонический оркестр под управлением дирижера Гунтиса Кузмы, чтобы представить зрителям изысканную и эмоционально насыщенную программу. В нее включены самые яркие части фортепианных концертов классицизма и романтизма - от шедевров раннего периода Бетховена до первозданной монументальности Брамса. Кульминацией концерта станет Концерт Иоганна Себастьяна Баха для трех фортепиано, в котором три выдающихся пианиста и симфонический оркестр сольются в гармонии классической музыки.
Концерт «Солнце. Гром. Юрмала. М. Браунс, Р. Паулс, Р. Дубра и К. Лацис» 15 июля в 19.00 будет посвящен латвийскому культурному канону и современным шедеврам. Под управлением дирижера Атвара Лакстигалы на сцене встретятся Лиепайский симфонический оркестр и яркие солисты - пианист Вестардс Шимкус, вокалисты Анце Краузе, Иева Керевица, Даумантс Калныньш и саксофонист Оскарс Петраускис. В первой части концерта прозвучит фортепианная виртуозность в симфоническом размахе, а во второй части будут исполнены любимые слушателями легендарные мелодии Раймонда Паулса и Мартыньша Браунса.
Вечером 16 июля на концерте «Аргентинское танго» концертный зал Дзинтари наполнится настроением Буэнос-Айреса: в Латвию приедет один из самых популярных и востребованных в Европе ансамблей аргентинского танго - La Porteña Tango из Барселоны. Программа охватывает самые красивые десятилетия жанра и включает не только классическое, драматически насыщенное танго, но и плавные аргентинские вальсы, а также стремительные и ритмичные милонги.
17 июля на одной сцене встретятся латвийские музыканты, получившие мировое признание, и таланты нового поколения: Инга Кална, Кристине Матвеева, Валдис Янсонс, Эгилс Силиньш, Элина Букша, Кристапс Бергс, Оскарс Калниньш, Риналдс Розенлаукс, оркестр Юрмальского фестиваля и дирижер Айнарс Рубикис. В программе прозвучат произведения разных эпох. Наряду с жемчужинами оперной музыки слушатели смогут услышать инструментальные произведения для скрипки, гобоя, виолончели и органа, а в завершение концерта прозвучит музыка Иманта Калниньша. Этот концерт подчеркнет мастерство и художественное разнообразие латвийских музыкантов.
Кульминацией Юрмальского фестиваля станет масштабный гала-концерт «Самые красивые оперные арии», который пройдет вечером 18 июля. Вместе с Фестивальным оркестром под управлением дирижера Мартиньша Озолиньша большую программу исполнят солисты латвийских и международных оперных театров: Занда Шведе, Инна Клочко, Анния Кристиана Адамсоне, Александр Антоненко, Мартиньш Шмаукстелис и Рихардс Мачановскис. В концертную программу войдут всемирно любимые оперные арии и дуэты из опер «Кармен», «Дон Карлос», «Фауст», «Любовный напиток», «Богема», «Русалка» и «Сказки Гофмана». Наряду с шедеврами Верди, Бизе, Пуччини и Дворжака во второй части концерта прозвучат также оперетты Штрауса и других мастеров.