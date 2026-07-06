В квартале Калнциема устроят День Испании с танцами, едой и южной атмосферой

В сотрудничестве с посольством Испании в Латвии День Испании ежегодно посвящают культуре и кухне этой страны. В течение всего дня на сцене можно будет увидеть красочные и увлекательные выступления танцоров фламенко. Торговцы в этот день предложат попробовать блюда, характерные для южной страны, повар Хавьер Гарсия на месте будет готовить блюда испанской кухни, а olivellas.lv пригласит на дегустацию оливкового масла.