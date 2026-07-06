В квартале Калнциема устроят День Испании с танцами, едой и южной атмосферой
Фото: LETA
В квартале Калнциема 11 июля пройдет традиционный День Испании.
Афиша Латвии

В квартале Калнциема устроят День Испании с танцами, едой и южной атмосферой

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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В квартале Калнциема 11 июля пройдет традиционный День Испании. Гостей ждут выступления танцоров фламенко, испанская кухня, дегустация оливкового масла, тематический рынок и стенд Гран-Канарии. Вход на мероприятие свободный.

В сотрудничестве с посольством Испании в Латвии День Испании ежегодно посвящают культуре и кухне этой страны. В течение всего дня на сцене можно будет увидеть красочные и увлекательные выступления танцоров фламенко. Торговцы в этот день предложат попробовать блюда, характерные для южной страны, повар Хавьер Гарсия на месте будет готовить блюда испанской кухни, а olivellas.lv пригласит на дегустацию оливкового масла.

Также будут представлены серебряные украшения из Испании от бренда MOSA, легкая льняная одежда для жарких летних дней и другие тематические изделия ремесленников. На рынке будет работать и туристический стенд Гран-Канарии, где можно будет узнать больше об этом теплом острове, а также получить различные сюрприз-призы.

Программа на сцене:

  • 10.30-11.00 - танцевальная студия Flamenko Ritmi
  • 11.00-12.00 - студия танца фламенко Zambra, студия танца фламенко Duende и танцевальная группа Kurpes
  • 12.00-12.30 - Центр экзотических танцев Alegria
  • 12.30-13.00 - танцевальный клуб Sol Flamenco
  • 13.00-13.30 - танцевальная студия Flamenco Пардаугавского BJC Altona
  • 13.30-14.00 - объединенная фламенко-группа стран Балтии
  • 14.00-14.30 - Flores Flamencas

Место проведения - улица Калнциема, 35, Рига.

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РигаКалнциемаКвартал Калнциема

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