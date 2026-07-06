В квартале Калнциема устроят День Испании с танцами, едой и южной атмосферой
В квартале Калнциема 11 июля пройдет традиционный День Испании. Гостей ждут выступления танцоров фламенко, испанская кухня, дегустация оливкового масла, тематический рынок и стенд Гран-Канарии. Вход на мероприятие свободный.
В сотрудничестве с посольством Испании в Латвии День Испании ежегодно посвящают культуре и кухне этой страны. В течение всего дня на сцене можно будет увидеть красочные и увлекательные выступления танцоров фламенко. Торговцы в этот день предложат попробовать блюда, характерные для южной страны, повар Хавьер Гарсия на месте будет готовить блюда испанской кухни, а olivellas.lv пригласит на дегустацию оливкового масла.
Также будут представлены серебряные украшения из Испании от бренда MOSA, легкая льняная одежда для жарких летних дней и другие тематические изделия ремесленников. На рынке будет работать и туристический стенд Гран-Канарии, где можно будет узнать больше об этом теплом острове, а также получить различные сюрприз-призы.
Программа на сцене:
- 10.30-11.00 - танцевальная студия Flamenko Ritmi
- 11.00-12.00 - студия танца фламенко Zambra, студия танца фламенко Duende и танцевальная группа Kurpes
- 12.00-12.30 - Центр экзотических танцев Alegria
- 12.30-13.00 - танцевальный клуб Sol Flamenco
- 13.00-13.30 - танцевальная студия Flamenco Пардаугавского BJC Altona
- 13.30-14.00 - объединенная фламенко-группа стран Балтии
- 14.00-14.30 - Flores Flamencas
Место проведения - улица Калнциема, 35, Рига.