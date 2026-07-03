Французский оркестр впервые выступит в Латвии на открытии фестиваля Čello Cēsis
В начале сентября концертный зал Cēsis откроет новый концертный сезон XII Международным фестивалем Čello Cēsis. Продолжая традицию, которая формировалась более десяти лет, фестиваль ставит своей целью показать многогранное звучание виолончели — как в исполнении выдающихся солистов, так и в интерпретациях молодых музыкантов, предлагая слушателям яркие музыкальные открытия, премьеры и творческие поиски.
За эти годы фестиваль зарекомендовал себя как площадка для концертов музыкантов мирового уровня, смелых художественных решений и новых произведений. Об этом свидетельствует и присвоенный ему знак качества Европейской ассоциации фестивалей EFFE Label, подчеркивающий международное значение фестиваля и его высокий художественный уровень.
И в этом году фестиваль предложит разнообразную программу. Наряду с яркими зарубежными гостями и необычными музыкальными проектами особое внимание будет уделено молодому поколению — как будущим профессионалам, так и детской и молодежной аудитории.
Художественный руководитель концертного зала Cēsis Инесе Загорска подчеркивает: «Čello Cēsis всегда был больше, чем просто фестиваль, — это место встречи разных поколений, музыкальных идей и форм искусства. Для нас важно, чтобы рядом с присутствием артистов мирового класса, их мастерством и концертными программами здесь находили свое место и музыкальные гурманы, которые ищут новый опыт и интересуются более альтернативными проявлениями современного искусства. А также молодые таланты и аудитория самого юного поколения, в которой мы видим будущее развитие нашего фестиваля».
На открытии фестиваля 6 сентября слушателей ждет особое событие — впервые в Латвии выступит Национальный молодежный симфонический оркестр Франции. Под руководством дирижера Кристины Поски он сыграет вместе с одним из самых ярких европейских виолончелистов своего поколения Эдгаром Моро. В программе, наряду с произведениями Яна Сибелиуса и Рихарда Штрауса, прозвучит монументальный Виолончельный концерт Эдварда Элгара — одно из важнейших произведений в репертуаре для виолончели.
Сезон концертного зала каждый раз открывается и событием в области визуального искусства. Этой осенью им станет персональная выставка латвийской художницы нового поколения Сандры Стреле Veldze, которая будет открыта до 1 ноября. Художница уже выработала узнаваемый творческий почерк, в котором пейзаж становится носителем истории, а серийность и нарратив соединяют отдельные работы в единый визуальный мир. Сама автор описывает свой подход так: «Живопись — самое медленное из всех кино».
Думая о самой юной аудитории, 7 сентября фестиваль пригласит семьи на концертное представление «Стражи Вселенной». Вместе с группой виолончелистов Melo-M дети отправятся в увлекательное музыкальное путешествие по космическим просторам. Образовательное и интерактивное представление в игровой форме познакомит с возможностями звучания виолончели и одновременно будет развивать воображение и интерес к академической музыке.
Во время фестиваля, 10 и 11 сентября, пройдет II Международный конкурс виолончелистов Čello Cēsis. Конкурс в сотрудничестве с концертным залом Cēsis организует Цесисская музыкальная средняя школа имени Альфреда Калниньша. Его цель — способствовать профессиональному росту молодых виолончелистов, укреплять международное сотрудничество педагогов и исполнителей, а также популяризировать латвийские музыкальные традиции в мире. Участники в возрасте до 28 лет будут соревноваться в двух турах, при этом во второй тур выйдут не более десяти сильнейших претендентов. Лауреатов определит международное жюри. Победители разделят призовой фонд в размере 3000 евро, а также смогут претендовать на специальные призы от организаторов и партнеров.
В завершение фестиваля, в субботу, 12 сентября, свой талант покажут воспитанники музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня Национальной средней школы искусств, Цесисской музыкальной школы имени Альфреда Калныньша и Мадонской музыкальной школы имени Яниса Норвилиса.
В финале фестиваля прозвучит концертная программа «Désir des Astres» французского виолончелиста, композитора и импровизатора Гаспара Клауса. В своем творчестве артист способен стирать границы между классической музыкой, современными звуковыми ландшафтами и импровизацией, создавая уникальный музыкальный язык, который сделал его одним из самых ярких представителей европейской альтернативной академической музыки.