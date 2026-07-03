Французский оркестр впервые выступит в Латвии на открытии фестиваля Čello Cēsis

Во время фестиваля, 10 и 11 сентября, пройдет II Международный конкурс виолончелистов Čello Cēsis. Конкурс в сотрудничестве с концертным залом Cēsis организует Цесисская музыкальная средняя школа имени Альфреда Калниньша. Его цель — способствовать профессиональному росту молодых виолончелистов, укреплять международное сотрудничество педагогов и исполнителей, а также популяризировать латвийские музыкальные традиции в мире. Участники в возрасте до 28 лет будут соревноваться в двух турах, при этом во второй тур выйдут не более десяти сильнейших претендентов. Лауреатов определит международное жюри. Победители разделят призовой фонд в размере 3000 евро, а также смогут претендовать на специальные призы от организаторов и партнеров.