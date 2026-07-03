Что посмотреть и куда сходить на Празднике города Смилтене: от бесплатных зон до главных концертов
Праздник города Смилтене в этом году пройдет с 16 по 19 июля. Главной площадкой станет Янюкалнс и его окрестности, а девиз праздника — «Слетайся в Смилтене!» — приглашает жителей, гостей города, родных и друзей собраться вместе.
Программа начнется в четверг, 16 июля, с концерта «Laudate Dominum. Кларнет и орган» в Смилтенской евангелическо-лютеранской церкви. Вечером пройдет велозаезд с DJ Andy Bassland: участников приглашают украсить велосипеды огнями, крыльями и другими элементами и проехать от променады озера Теперс до эстрады Янюкалнса. Участие бесплатное.
В пятницу, 17 июля, на эстраде Янюкалнса состоится встреча музыкальных групп Смилтене. Выступят Tilts, Apvedceļš, Ceļojums, Sestā Jūdze, Palsa, Propelleris, Kreisas Pagrieziens и Pusnakts Brigāde. Вход платный.
Главный день праздника — суббота, 18 июля. Утром город разбудит духовой оркестр Smiltene. В течение дня пройдут спортивные соревнования, рогейн, общая тренировка на стадионе Теперс, детский чемпионат по диск-гольфу, спортивные активности для малышей, ярмарка ремесленников и домашних производителей, творческие мастерские, игры, хна-мастерская, виртуальная реальность, дискуссии, экскурсия об истории застройки Смилтене и мотослет. Многие дневные активности будут бесплатными.
Вечером программа переместится на эстраду Янюкалнса. В 17:00 детей ждет шоу трансформеров-роботов от группы PERFAM. Затем выступят популярные латвийские артисты: в 19:00 — певица Būū, в 20:30 — легендарная группа Līvi, а в 22:00 — Жорж Сиксна. Между выступлениями музыку будет ставить DJ Alexx Rea. Эти мероприятия платные.
В воскресенье, 19 июля, праздник завершится более спокойной программой. В Смилтене пройдут Кладбищенские праздники: в 11:00 — на городском кладбище, в 13:00 — на Лесном кладбище. В 15:00 в Старом парке состоится памятный концерт поэтессы Марики Свике, а в 17:00 на эстраде Янюкалнса покажут спектакль Цесисского театра «Летняя миссия: дедушка для дамы сердца!».
Билеты до 12 июля стоят 12 евро, для пенсионеров, школьников и студентов — 7 евро. С 13 по 19 июля цена составит 15 евро, льготная — 10 евро. Детям до 7 лет вход бесплатный. Купленный билет действует на все платные мероприятия, у входа его обменяют на браслет.