Что посмотреть и куда сходить на Празднике города Смилтене: от бесплатных зон до главных концертов

В воскресенье, 19 июля, праздник завершится более спокойной программой. В Смилтене пройдут Кладбищенские праздники: в 11:00 — на городском кладбище, в 13:00 — на Лесном кладбище. В 15:00 в Старом парке состоится памятный концерт поэтессы Марики Свике, а в 17:00 на эстраде Янюкалнса покажут спектакль Цесисского театра «Летняя миссия: дедушка для дамы сердца!».