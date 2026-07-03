От приезда Нептуна до Sudden Lights: как Вентспилс отметит Праздник моря с 10 по 12 июля

Но Праздник моря в Вентспилсе — это не только концерты и мероприятия. В эти выходные город предлагает совместить праздничную программу с отдыхом и прогулками. В научном центре VIZIUM посетителей ждут более 80 интерактивных экспонатов, творческие мастерские и научные шоу. В Водном парке приключений, Пляжном аквапарке и Ледовом холле можно провести время активно независимо от погоды.