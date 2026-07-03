От приезда Нептуна до Sudden Lights: как Вентспилс отметит Праздник моря с 10 по 12 июля
С 10 по 12 июля Вентспилс на три дня станет одним из самых ярких летних направлений в Латвии. В городе пройдет Праздник моря — с концертами, Нептуном, рыбным супом, семейными развлечениями, спортивными соревнованиями и прогулками у моря.
Праздничная программа начнется уже в пятницу, 10 июля. На площади Старого рынка откроется расширенная ярмарка Праздника моря, в музее Херберта Дорбе пройдет семейное мероприятие, а на Лемберга хуте стартует 24-часовой вызов «Мечтай об Эвересте, но поднимайся на Лемберга хуте». Вечером в саду Ренькя состоится фестиваль песен и народных напевов имени Гунта Скрастиньша.
Отдельной частью праздника станет гастрономический конкурс «Мера рыбного супа», который в Вентспилсе проводят впервые. Девять городских кафе и ресторанов подготовили специальные рыбные супы к Празднику моря. Посетители смогут попробовать разные варианты, проголосовать за понравившийся и принять участие в розыгрыше призов. Победителя и обладателя титула «Самый вкусный рыбный суп Вентспилса 2026» объявят 11 июля.
Главный праздничный день — суббота, 11 июля. В течение всего дня в городе будут проходить спортивные и семейные мероприятия. Любители активного отдыха смогут следить за соревнованиями по пляжному волейболу и заездами на Velosolutions Pumptrack, а семьи с детьми — поучаствовать в творческих мастерских, сделать кораблики из сосновой коры и присоединиться к другим морским активностям.
В новой части променады улицы Остас пройдет традиционная встреча Нептуна и официальное открытие праздника. Там же будут концерты, Рыбацкий двор и «Причал мечты и знаний». Вечером гостей ждет большой концерт с группами ELPO и Sudden Lights — одной из самых популярных латвийских поп-рок-групп и многократным лауреатом латвийских музыкальных премий. После концерта праздник продолжится afterparty в ночном клубе Silrak.
В воскресенье, 12 июля, программа станет более семейной и спокойной. В Приморском музее под открытым небом пройдут «Малые Праздники моря», детей пригласят на «Охоту за жемчугом вместе с Русалочкой», а на улице Дзелзцельниеку состоится праздник с разными активностями. Также в программе — международный хоровой концерт в концертном зале Latvija и джазовый вечер.
Но Праздник моря в Вентспилсе — это не только концерты и мероприятия. В эти выходные город предлагает совместить праздничную программу с отдыхом и прогулками. В научном центре VIZIUM посетителей ждут более 80 интерактивных экспонатов, творческие мастерские и научные шоу. В Водном парке приключений, Пляжном аквапарке и Ледовом холле можно провести время активно независимо от погоды.
Для тех, кто хочет больше движения, подойдет Парк приключений: там доступны родельная трасса, веревочные маршруты, вейк-парк, диск-гольф и другие аттракционы. Любителям истории и культуры можно посетить экспозиции замка Ливонского ордена, выставки в театральном доме Jūras vārti или экскурсии по концертному залу Latvija.
Увидеть Вентспилс с другой стороны можно во время прогулки на экскурсионном кораблике Hercogs Jēkabs или поездки на туристическом поезде Ventspils Train. Для семей с детьми открыты Детский городок, парк аттракционов Sapņu zeme, Вентспилсский олений сад и мини-зоопарк Buki.
Тем, кто предпочитает спокойный отдых, можно отправиться на пляж с Синим флагом, прогуляться по Южному молу, Сталдзенскому обрыву, природной тропе у озера Бушниеку, Юрмальскому парку, Остгалсу или Ратушной площади. А посмотреть на город сверху можно со смотровой площадки научного центра VIZIUM или с вершины Лемберга хуте.