Известно, какие латвийские артисты выступят на сцене Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Наряду с мировыми звездами одной из главных традиций фестиваля Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala остается участие лучших латвийских исполнителей. Именно сочетание международных имен и ведущих артистов национальной сцены на протяжении многих лет делает фестиваль уникальным музыкальным событием Балтии.
Музыкальными амбассадорами и ведущими всех трех дней фестиваля, конечно, станут главные джентльмены латвийской эстрады — Янис Стибелис и Нормунд Рутулис.
Интарс Бусулис — артист, которого латвийской публике представлять не нужно. Один из самых любимых исполнителей страны, чья сценическая энергетика давно стала его визитной карточкой.
Амината — одна из самых ярких артисток латвийской музыки последнего десятилетия, финалистка «Евровидения-2015» с песней Love Injected, которая принесла Латвии лучший результат на конкурсе со времен 2005 года. В 2025 году певица выпустила альбом Liela meitene, открывший новую страницу ее творчества. Накануне своего большого сольного концерта в концертном зале Palladium Амината представит на фестивале специальную программу, в которой прозвучат как ее самые известные композиции, так и новые песни.
Citi Zēni — возможно самая самобытная группа новой латвийской сцены. Соединив поп, фанк, нео-соул и рэп, музыканты стремительно стали настоящим музыкальным феноменом. После участия в «Евровидении-2022» с песней Eat Your Salad коллектив продолжил уверенно укреплять свои позиции, а альбом Cits līmenis и новые синглы лишь подтвердили статус группы как одного из самых востребованных музыкальных проектов страны.
Динара Рудане — обладательница одного из самых мощных и эмоционально насыщенных голосов Латвии. Ее вокальный диапазон позволяет одинаково убедительно звучать в джазе, роке, поп-музыке и академическом репертуаре. В последние годы певица представляет масштабные концертные программы, посвященные легендарным мировым исполнительницам, в том числе Уитни Хьюстон.
Patrisha — одна из самых ярких артисток современной латвийской сцены и первая латвийская исполнительница, подписавшая международный контракт с Universal Music. В конце 2025 года певица представила долгожданный дебютный альбом Periodi, композиции из которого продолжают активно звучать в эфире латвийских радиостанций.
Маркус Рива — артист с яркой харизмой и безупречным чувством сцены, чье имя вновь оказалось в центре внимания после прошлогодней победы в популярном телевизионном проекте Koru kari вместе с Talsu Baltais koris. На сцене Laima Rendezvous Jūrmala он представит новую концертную программу.
JUSSENDO — джазовая певица, композитор и автор собственных музыкальных проектов. Ее творчество объединяет джаз, соул и фанк, а каждое выступление отличается тонкой музыкальностью, высоким исполнительским мастерством и особой атмосферой.