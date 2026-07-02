Известно, какие латвийские артисты выступят на сцене Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Амината — одна из самых ярких артисток латвийской музыки последнего десятилетия, финалистка «Евровидения-2015» с песней Love Injected, которая принесла Латвии лучший результат на конкурсе со времен 2005 года. В 2025 году певица выпустила альбом Liela meitene, открывший новую страницу ее творчества. Накануне своего большого сольного концерта в концертном зале Palladium Амината представит на фестивале специальную программу, в которой прозвучат как ее самые известные композиции, так и новые песни.