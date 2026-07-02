Фестиваль Старой Риги возвращается: в центре города обещают музыку, ярмарку и сюрпризы

В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, активности иразвлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечерний концерт с любимыми в Латвии музыкантами, а также различные интерактивные активности, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня.