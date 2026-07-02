Фестиваль Старой Риги (2026)
18 апреля в Старой Риге прошел большой городской праздник, который на целый день заполнил центр людьми, музыкой, едой и развлечениями. ...
Фестиваль Старой Риги возвращается: в центре города обещают музыку, ярмарку и сюрпризы
После большого отклика и незабываемой атмосферы 18 апреля фестиваль Старой Риги возвращается 19 сентября. Домская площадь и прилегающие к ней улочки превратятся в место, где встретятся музыка, вкусы, развлечения, торговля и радость совместного времяпрепровождения.
С 11:00 до 23:00 все желающие приглашаются на бесплатный фестиваль Atvasara.
В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, активности иразвлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечерний концерт с любимыми в Латвии музыкантами, а также различные интерактивные активности, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня.
Фестиваль Старой Риги — это место, где можно встретиться с друзьями, качественно провести время с семьей, насладиться особой атмосферой и отпраздновать начало осени в самом сердце Риги.
19 сентября Старая Рига превратится в единое праздничное пространство — наряду с фестивалем Старой Риги также пройдет праздник улицы Алдару. Вместе эти события создадут особую атмосферу и пригласят посетителей насладиться праздником в сердце Старой Риги.
Фестиваль организуют бары Cuba Cafe, B Bārs Restorāns, Ezītis Miglā и Garāža, объединяя опыт, любовь к городу и желание оживить Старую Ригу как открытую и живую культурную площадку для встреч. Бармены этих заведений позаботятся о вкусных коктейлях для гостей мероприятия.
Вход для посетителей бесплатный. Мероприятие реализуется при финансовой поддержке программы софинансирования Рижского самоуправления «Поддержка коммерсантов в организации публичных мероприятий».
Так мероприятие проходило 18 апреля:
@otkrito.lv 18 апреля на Домской площади прошел третий «Фестиваль Старой Риги», который организуют бары Старой Риги. Гости наслаждались музыкой, угощениями и весенней атмосферой. #Рига #стараярига #otkritolv #латвия #домскаяплощадь ♬ оригинальный звук - Otkrito.lv