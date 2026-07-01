От боя с армией Наполеона до электронной дискотеки: в Даугавпилсе пройдет фестиваль "Динабург 1812"
Уже через неделю, 11 июля, в Даугавпилсской крепости пройдет 9-й Международный фестиваль исторической реконструкции «Динабург 1812». Масштабное мероприятие соберет более 120 реконструкторов из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии. Аутентичная форма, военные сцены и историческая среда создадут ощущение, будто крепость вновь вернулась к событиям начала XIX века, когда она впервые противостояла армии Наполеона.
Праздничная программа в крепости начнется уже в 10:00. На улицах Михаила и Николая откроются блошиный рынок и ярмарка домашних производителей, а уличные кафе предложат посетителям широкий выбор блюд и напитков.
В 11:30 запланировано торжественное открытие Николаевских ворот и парад исторических персонажей. Ровно в полдень, в 12:00, пушечный выстрел ознаменует момент, когда крепость полностью включится в праздничную программу. В это же время у «Дома Мартинсона» начнет работать Детский городок с надувными аттракционами, деревянными играми, мини-зоопарком и творческими мастерскими.
Посетители смогут отправиться на бесплатные экскурсии с гидом. Они будут начинаться у Центра посетителей крепости на улице Николая, 5, в 12:00, 14:00 и 17:30. Экскурсии дадут возможность ближе познакомиться с историей крепости и узнать менее известные факты.
Во дворе 8-го бастиона с 12:00 будет работать военный лагерь с палаточным городком, демонстрацией оружия и воссозданием солдатского быта. В 13:00 в школе рекрутов можно будет узнать, какой была жизнь солдат более двух веков назад.
В 14:00 во дворе музея Ротко выступит Штабной оркестр Национальных вооруженных сил, а в 15:00 у Николаевских ворот состоится смена караула. После этого пройдет официальное открытие фестиваля и выступление группы ударных инструментов Ekho.
Кульминация фестиваля запланирована на 16:00. Зрители увидят историческую реконструкцию сцен обороны крепости, в которой примут участие 15 клубов реконструкции из пяти стран. Участники воссоздадут напряженные события 1812 года. После реконструкции участников поздравят, а зрителей будут развлекать театр пантомимы, артисты на ходулях и шоу мыльных пузырей.
В вечерней программе в 17:30 пройдут мастер-классы по танцам в стиле ампир. В 18:00 за Центром посетителей на Крестьянском зеленом балу будет играть Культурная студия Speiga Амбельской волости Аугшдаугавского края, также выступят клубы исторического танца и прозвучит классическая музыка.
В 21:00 во дворе музея Ротко начнется Большой бал в стиле ампир, в котором смогут принять участие и сами посетители фестиваля. Организаторы приглашают гостей выбирать костюмы, соответствующие эпохе, чтобы создать особую историческую атмосферу.
В завершение праздника с 23:00 до 2:00 пройдет дискотека электронной музыки, которая символически соединит историю с современностью. Именно эта встреча эпох делает «Динабург 1812» одним из самых ярких летних событий в Даугавпилсе. Фестиваль предлагает увлекательный опыт как любителям истории, так и семьям с детьми, а также всем, кто хочет увидеть что-то необычное.
Кроме того, в честь 80-летия с момента, когда в Даугавпилсе начал курсировать первый трамвай, SIA Daugavpils satiksme 11 июля в 11:00 приглашает на мероприятие «В пути с Daugavpils satiksme». Оно посвящено юбилею предприятия и пройдет во дворе Даугавпилсского центра техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал». Посетителей ждут концерт, активности для детей и взрослых, сюрпризы и призы, а также возможность больше узнать об истории городского общественного транспорта.
Даугавпилсская, или Динабургская, крепость — самая новая в мире крепость бастионного типа. Ее строили, готовясь к вторжению Наполеона, и в 1812 году, еще не будучи завершенной, она успешно выдержала первые атаки. Сегодня это историческое событие служит источником вдохновения и позволяет творчески оживить прошлое, предлагая широкую программу как для ценителей истории, так и для семей, а также для тех, кто впервые посещает крепость.