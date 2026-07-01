От боя с армией Наполеона до электронной дискотеки: в Даугавпилсе пройдет фестиваль "Динабург 1812"

Даугавпилсская, или Динабургская, крепость — самая новая в мире крепость бастионного типа. Ее строили, готовясь к вторжению Наполеона, и в 1812 году, еще не будучи завершенной, она успешно выдержала первые атаки. Сегодня это историческое событие служит источником вдохновения и позволяет творчески оживить прошлое, предлагая широкую программу как для ценителей истории, так и для семей, а также для тех, кто впервые посещает крепость.