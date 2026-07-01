Болид Red Bull F-1 уже в Латвии: где его можно увидеть до большого шоу в Риге

Ранее Otkrito.lv сообщал, что 14 и 15 августа у здания Латвийской национальной оперы и балета откроется праздничная гастрономическая площадка Atver logu uz Rīgu! — «Открой окно в Ригу!». Это станет одним из самых ярких событий года, когда Рига отмечает свое 825-летие. В районе Оперного сквера соберутся рижские рестораны и бары, зазвучит музыка, гостей будут угощать пирожными Vecrīga, а Латвийская национальная опера и балет подготовит специальные сюрпризы.