Болид Red Bull F-1 уже в Латвии: где его можно увидеть до большого шоу в Риге
Во время празднования дня рождения Риги, 15 августа, в столице впервые пройдет Red Bull Showrun — уникальное шоу автоспорта, в котором примут участие представители Red Bull Racing и ряд атлетов Red Bull. Однако центральный элемент шоу — болид Red Bull F-1 — уже прибыл в Латвию. Вблизи его можно будет увидеть в торгово-развлекательном центре AKROPOLE Alfa со 2 по 16 июля.
Red Bull Showrun — популярное и особенно ожидаемое среди поклонников автоспорта событие, которое проходит в разных странах мира. Во время таких шоу впечатляющие машины можно увидеть и услышать в действии прямо на городских улицах. Центральным событием шоу в Риге станет уникальная для Латвии возможность вживую увидеть болид Red Bull F-1. Программу дополнят зрелищные элементы дрифта, ралли, MotoGP и другие показательные выступления.
AKROPOLE Alfa — не первая остановка болида F-1 в Латвии. Ранее машина Red Bull уже побывала на специальной фотосессии в Лиепае и Кулдиге, где создавался эксклюзивный контент в преддверии августовского Red Bull Showrun в Риге.
Кульминация события состоится 15 августа, когда на улице Экспорта — на участке от улицы Элизабетес до Вантового моста — с 14:00 до 16:00 пройдет шоу Red Bull Showrun. Двухчасовые показательные выступления позволят зрителям почувствовать атмосферу, которая обычно ассоциируется с самыми престижными гоночными трассами мира.
А 14 августа, за день до большого шоу, будет работать Red Bull Showrun Village. Там можно будет вживую увидеть технику всех участников Red Bull Showrun и принять участие в увлекательных активностях.
Перед рижскими зрителями титулованный болид Red Bull RB8 будет пилотировать давний представитель бренда, австриец Патрик Фризахер (Patrick Friesacher). Стантрайдер Арас, или Арунас Гибиежа (Arūnas Gibieža, Литва), и один из братьев Red Bull Driftbrothers — Элиас Унтонджи (Elias Hountondji, Германия) — обещают головокружительные показательные выступления.
Ригу также посетит испанская легенда MotoGP Дани Педроса, а неотъемлемой частью шоу станет и латвийская звезда ралли, атлет Red Bull Мартиньш Сескс. Полный список участников будет объявлен в ближайшее время.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что 14 и 15 августа у здания Латвийской национальной оперы и балета откроется праздничная гастрономическая площадка Atver logu uz Rīgu! — «Открой окно в Ригу!». Это станет одним из самых ярких событий года, когда Рига отмечает свое 825-летие. В районе Оперного сквера соберутся рижские рестораны и бары, зазвучит музыка, гостей будут угощать пирожными Vecrīga, а Латвийская национальная опера и балет подготовит специальные сюрпризы.