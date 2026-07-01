От "Дыма сигарет с ментолом" до новых песен: "Нэнси" готовит большой концерт в Юрмале
19 августа в концертном зале «Дзинтари» состоится концерт легендарной украинской группы «Нэнси». Зрителей ждет обновленная программа, в которую войдут как главные хиты коллектива, так и новые композиции, а также новое сценическое оформление, мощный живой звук и особая атмосфера, неизменно сопровождающая выступления группы.
За годы существования группа «Нэнси» вошла в число самых узнаваемых и популярных музыкальных коллективов своего времени. Композиции «Дым сигарет с ментолом», «Девушка мечты», «Отель», «Туман, туман», «Светик мой, Светлана», «Черный кадиллак» и многие другие давно стали классикой популярной музыки и остаются востребованными у слушателей разных поколений.
Сегодня творчество группы переживает новую волну популярности: количество просмотров на YouTube превысило один миллиард, аудитория официального канала NENSI MUSIC приближается к миллиону подписчиков, а ежемесячная аудитория проекта составляет около пяти миллионов зрителей.
Лиричность, узнаваемые мелодии и особая сценическая энергетика стали визитной карточкой группы «Нэнси». На протяжении десятилетий коллектив сохраняет собственный музыкальный почерк, а его песни продолжают находить отклик у слушателей разных возрастов.