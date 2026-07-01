От "Дыма сигарет с ментолом" до новых песен: "Нэнси" готовит большой концерт в Юрмале

За годы существования группа «Нэнси» вошла в число самых узнаваемых и популярных музыкальных коллективов своего времени. Композиции «Дым сигарет с ментолом», «Девушка мечты», «Отель», «Туман, туман», «Светик мой, Светлана», «Черный кадиллак» и многие другие давно стали классикой популярной музыки и остаются востребованными у слушателей разных поколений.