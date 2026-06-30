Рига празднует 825-летие: на два дня сквер у Оперы превратится в ресторан
14 и 15 августа у здания Латвийской национальной оперы и балета откроется праздничная гастрономическая площадка Atver logu uz Rīgu! — «Открой окно в Ригу!». Это станет одним из самых ярких событий года, когда Рига отмечает свое 825-летие. В районе Оперного сквера соберутся рижские рестораны и бары, зазвучит музыка, гостей будут угощать пирожными Vecrīga, а Латвийская национальная опера и балет подготовит специальные сюрпризы.
В этом году Рига празднует 825-й день рождения. Одним из заметных событий праздничной программы станет гастрономическая площадка Atver logu uz Rīgu!, которая 14 и 15 августа разместится у здания Латвийской национальной оперы и балета и в прилегающем парке.
На два дня район Оперного сквера превратится в элегантный ресторан под открытым небом. Здесь можно будет попробовать блюда от лучших рижских ресторанов, послушать музыку, полюбоваться архитектурой и провести летний вечер у одного из самых красивых исторических зданий города.
Гастрономическая площадка у Оперы станет частью большой программы празднования 825-летия Риги. 14 и 15 августа праздничные мероприятия пройдут в центре столицы, Старой Риге, на набережной 11 Ноября и в других местах города.
«Рига — это город, который лучше всего узнавать вживую: гуляя по его улицам, разговаривая, слушая музыку и, конечно, пробуя его вкусы. Гастрономическая культура — одна из визитных карточек Риги, а праздничная гастрономическая площадка ко дню рождения города — красивый способ почувствовать ее в одном месте. У Латвийской национальной оперы и балета посетителей будут ждать множество вкусных блюд, праздничная атмосфера и особая история о пирожном Vecrīga — десерте, который для многих стал символическим вкусом Риги. Приглашаю рижан и гостей города открыть свое окно в Ригу и вместе отпраздновать день рождения столицы», — говорит директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фред Быков.
Такой гастрономический праздник уже несколько лет остается одной из любимых городских традиций. В этом году его слоган и главный мотив — Atver logu uz Rīgu!, то есть «Открой окно в Ригу!». Эта идея предлагает взглянуть на город по-новому — через вкус, звук, свет, архитектуру и атмосферу совместного праздника.
Окно в этой концепции становится символом открытости, свободы и нового взгляда. Оно впускает свет, свежий воздух и дыхание города. В рамках этого события Рига раскрывается как живая, элегантная и гостеприимная столица, где встречаются культура, гастрономия и люди.
Программа у здания Латвийской национальной оперы и балета рассчитана на два дня.
14 августа с 17:00 праздничную атмосферу создаст музыкальная программа. В ней примут участие DJ Monsta и Иева Шабловска, классический струнный квартет Sponte, дуэт электронной музыки ELPO и DJ Rolling Dynamite. В 22:00 вечер завершится музыкальным путешествием Рихарда Залупе.
15 августа гостей в течение всего дня будут ждать предложения рижских ресторанов и баров, музыкальная программа, пирожные Vecrīga в нескольких интерпретациях, разные активности и специальные сюрпризы от Латвийской национальной оперы и балета.
Вечером, когда зажгутся огни, район Оперного сквера превратится в место летней вечеринки ко дню рождения Риги — с разговорами, музыкой, светом и городской архитектурой на фоне.
Специальные предложения для гостей подготовят Osta, винный бар Garāža, B bārs, Ferma, Trīs pavāru restorāns, Entresol и другие заведения.
Подбор участников должен показать гастрономическое разнообразие Риги, качество местной ресторанной сцены и культуру гостеприимства. Посетители смогут неспешно поесть за столиками и попробовать блюда, специально подготовленные к празднику.
Кроме ресторанов, на территории мероприятия в отдельных шатрах будут работать бары. Для напитков предусмотрят систему депозитных стаканов, чтобы праздник прошел более аккуратно и экологично.
15 августа с 17:00 за музыкальное сопровождение будут отвечать Vadims Dmitrijevs & Jānis Pastars JAZZ DUO, DJ JAZZY MARKY и Toms Rudzinskis JAZZ TRIO. С 22:00 выступит группа Jaunība. Вести мероприятие будет актер Игорс Шелеговскис.
Отдельный сюрприз для гостей 15 августа подготовит Латвийская национальная опера и балет. С 12:00 до 17:00 в кассах пройдет ярмарка костюмов и реквизита. Там можно будет приобрести костюмы, детали костюмов, аксессуары и реквизит, созданные для спектаклей Латвийской национальной оперы и балета. Многие из этих предметов уникальны и существуют в единственном экземпляре, а раньше использовались в оперных и балетных постановках. Ярмарка даст возможность купить необычную вещь со своей историей и частичкой истории Латвийской национальной оперы и балета.
Особое место в программе займет пирожное Vecrīga — символический рижский десерт, который проходит через гастрономическую программу всего юбилейного года. С новым звучанием оно вернулось в город уже этой весной на празднике вкуса Риги.
Гости праздничной гастрономической площадки смогут попробовать пирожное Vecrīga в нескольких интерпретациях, а также узнать, где его можно будет найти в городе во время праздника, с помощью специальной карты. Также запланированы интерактивные активности, которые познакомят посетителей с историей этого десерта и его местом в гастрономической идентичности Риги.