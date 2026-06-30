Рига празднует 825-летие: на два дня сквер у Оперы превратится в ресторан

«Рига — это город, который лучше всего узнавать вживую: гуляя по его улицам, разговаривая, слушая музыку и, конечно, пробуя его вкусы. Гастрономическая культура — одна из визитных карточек Риги, а праздничная гастрономическая площадка ко дню рождения города — красивый способ почувствовать ее в одном месте. У Латвийской национальной оперы и балета посетителей будут ждать множество вкусных блюд, праздничная атмосфера и особая история о пирожном Vecrīga — десерте, который для многих стал символическим вкусом Риги. Приглашаю рижан и гостей города открыть свое окно в Ригу и вместе отпраздновать день рождения столицы», — говорит директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фред Быков.