Шахматная битва у моря: в Юрмале пройдет фестиваль с игроками из США, Израиля и Исландии
С 13 по 19 июля в Юрмале пройдет международный детско-юношеский шахматный фестиваль Rudaga-Kaissa 2026. Уже пятый год подряд фестиваль включен в календарь Международной шахматной федерации FIDE, что привлекает внимание и зарубежных игроков. Впервые в нем будет представлена делегация из Исландии, также ожидаются шахматисты из США, Израиля, Финляндии, Молдовы и других стран.
«Это одно из самых значимых ежегодных детско-юношеских шахматных событий во всех трех странах Балтии, и Юрмала уже 12-е лето станет местом, где можно развивать спортивное мастерство, логическое мышление и интеллектуальные навыки. Это способ способствовать развитию шахмат среди детей и молодежи на международном уровне. Мы рады, что для многих юных игроков это возможность в одном или нескольких турах пожать руку не только шахматистам из Латвии, но и сопернику из другой страны. Самая теплая атмосфера всегда царит на турнире самых младших участников — тех, кто еще не ходит в школу, но уже играет в шахматы: кто-то из родителей или бабушек и дедушек помогает найти нужное место за шахматной доской на их первом в жизни турнире. В целом каждый может за неделю фестиваля найти подходящий для себя турнир и возможность играть, учиться, дружить и вдохновляться», — рассказывает директор Rudaga-Kaissa 2026 Инесе Тестелеце.
Каждый год особым событием становятся сеансы одновременной игры, где самые смелые юные шахматисты встречаются с опытными игроками. В этом году 13 июля в 18.30 они смогут проверить свои силы против всемирно известного шахматного гроссмейстера Алексея Широва.
Самым сильным из запланированных турниров станет турнир по классическим шахматам, который пройдет с 14 по 19 июля. Также состоятся турниры по рапиду и блицу, а кроме того — обучающие и развивающие мероприятия для юных шахматистов. В открытых турнирах по рапиду 17 июля и блицу 13 июля возрастных ограничений для участников не будет.
Победители турниров получат денежные призы и награды от партнеров. Лучший шахматист в возрасте до 14 лет получит возможность в этом году принять участие в дневной шахматной академии, которая пройдет в Юрмале с 10 по 14 августа. По словам организатора академии Инесе Тестелеце, «шахматы — это намного больше, чем игра: это путь к мышлению, характеру и будущим успехам».
Желающие смогут попробовать свои силы и в мастер-классе и турнире по DICE CHESS — варианту, где классическая шахматная стратегия соединяется с игровыми элементами и фактором случайности. По словам Тестелеце, это способ сделать шахматы еще интереснее как для начинающих, так и для опытных игроков.
В программе также запланированы другие мастер-классы, например занятие по шахматной йоге. Инесе Тестелеце отмечает, что многие участники ждут его каждый год: после практики йоги им легче концентрироваться, спокойнее переживать поражения, уменьшается волнение перед партиями, а решения принимаются более уверенно и спокойно.
В турнире участвуют также дети и молодежь с особыми потребностями — организаторы подчеркивают, что ждут всех.
Международный детско-юношеский шахматный фестиваль Rudaga-Kaissa 2026 пройдет с 13 по 19 июля 2026 года в Юрмале, в гостинице Semarah Hotel Lielupe по адресу проспект Булдуру, 64/68. Турниры организуются в соответствии с правилами FIDE, а результаты будут учитываться в рейтинге FIDE в соответствующих группах.