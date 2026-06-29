Шахматная битва у моря: в Юрмале пройдет фестиваль с игроками из США, Израиля и Исландии

«Это одно из самых значимых ежегодных детско-юношеских шахматных событий во всех трех странах Балтии, и Юрмала уже 12-е лето станет местом, где можно развивать спортивное мастерство, логическое мышление и интеллектуальные навыки. Это способ способствовать развитию шахмат среди детей и молодежи на международном уровне. Мы рады, что для многих юных игроков это возможность в одном или нескольких турах пожать руку не только шахматистам из Латвии, но и сопернику из другой страны. Самая теплая атмосфера всегда царит на турнире самых младших участников — тех, кто еще не ходит в школу, но уже играет в шахматы: кто-то из родителей или бабушек и дедушек помогает найти нужное место за шахматной доской на их первом в жизни турнире. В целом каждый может за неделю фестиваля найти подходящий для себя турнир и возможность играть, учиться, дружить и вдохновляться», — рассказывает директор Rudaga-Kaissa 2026 Инесе Тестелеце.