4 дня концертов, шествий и ярмарок: как Валмиера отпразднует день рождения
Валмиера отметит 743-й день рождения с 23 по 26 июля. В течение четырех дней в городе пройдут концерты, праздничное шествие, ярмарки, спортивные мероприятия, детские программы, экскурсии, творческие мастерские и гастрономические события.
Праздник начнется 23 июля с концерта свободного микрофона в парке Вецпуйшу. Главные события развернутся 24 и 25 июля: на большой сцене выступят Катрина Диманта с группой, Citi Zēni, Иво Фомин, Fiņķis, дуэт Bujāns, а завершать вечера будут диджейские сеты.
Одним из центральных событий станет праздничное шествие, которое пройдет 24 июля по улице Ригас. В субботу город разбудит традиционная музыкальная «побудка», а днем жителей и гостей ждут концерты танцевальных коллективов стран Балтии, праздничный рынок, дизайн-маркет и множество активностей для семей с детьми.
Отдельная программа подготовлена в парке Вецпуйшу, музее Валмиеры, молодежном центре Vinda и на берегу Гауи. Там пройдут концерты, детские мероприятия, выставка кукольной анимации, спортивные соревнования, прогулки-экскурсии, благотворительный забег шариков по реке, а также мини-фестиваль в районе Крачу кактс.
Завершатся празднования 26 июля концертом органной музыки в церкви Святого Симеона, праздничным угощением блинами и дегустацией тортов в рамках проекта «Торт моему городу».