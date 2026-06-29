4 дня концертов, шествий и ярмарок: как Валмиера отпразднует день рождения

Одним из центральных событий станет праздничное шествие, которое пройдет 24 июля по улице Ригас. В субботу город разбудит традиционная музыкальная «побудка», а днем жителей и гостей ждут концерты танцевальных коллективов стран Балтии, праздничный рынок, дизайн-маркет и множество активностей для семей с детьми.