Рига открывает крупнейшую морскую регату Латвии: где и во сколько можно увидеть парад парусных яхт

«Старт GoRR в Риге уже стал особенным моментом, когда регата видна не только яхтсменам, но и городу. В этом году в открытии объединяются сразу несколько важных событий — столетие латвийского парусного спорта, парад яхт на Даугаве, попытка установить мировой рекорд Гиннесса и старт международной регаты. Для нас важно, чтобы люди увидели: парусный спорт — это не только соревнования далеко в море, но и живая, динамичная и визуально красивая часть рижского лета», — отмечает директор GoRR Валтерс Романс.