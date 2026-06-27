Летний фестиваль цветов в Пакруойской усадьбе (2026)
Более 450 сортов цветов, миллионы цветущих растений, ожившая атмосфера старинной усадьбы, спектакли под открытым небом, старинные ремесла и настоящая литовская ...
От цветов до театра под открытым небом: в Пакруойской усадьбе начинается летний фестиваль
27 июня в Пакруойской усадьбе стартует восьмой Летний фестиваль цветов, который пригласит гостей окунуться в мир любви и утопической красоты. Более 450 сортов цветов, миллионы цветущих растений, ожившая атмосфера старинной усадьбы, спектакли под открытым небом, старинные ремесла и настоящая литовская усадебная ферма — все это будет ждать посетителей на протяжении всего лета в крупнейшем усадебном комплексе Литвы.
От мечтательного синего к любви, расцветающей в красном
Темой фестиваля этого года стала любовь, однако в Пакруойской усадьбе о ней будут рассказывать не словами, а цветами. С древних времен цветы служили своеобразным тайным языком: их цвета, формы и ароматы помогали выражать чувства, передавать послания и раскрывать самые сокровенные тайны. Поэтому в этом году особое внимание уделено не только впечатляющим цветочным композициям, но и их символике и создаваемому ими настроению.
В первой половине лета в парке будут преобладать голубые и фиолетовые оттенки, создавая мечтательную и загадочную атмосферу. По мере приближения середины лета цветники постепенно окрасятся в красные и розовые тона — цвета любви. Подобно самой природе, парк будет непрерывно меняться в течение всего сезона, каждый день раскрывая новые цветы и неожиданные сочетания красок.
Посетителей ждут не только роскошные клумбы и цветочные скульптуры, но и множество неожиданных открытий: архитектура, украшенная цветами, специальный цветочный сад, посвященный мужчинам, экспозиция ядовитых растений и множество других сюрпризов.
«В этом году мы хотим пригласить людей хотя бы на мгновение остановиться, отвлечься от повседневной суеты и окунуться в мир красоты. Летний фестиваль цветов — это не просто цветочные клумбы, а возможность провести целый день в другом мире, где за каждым поворотом ждут неожиданные встречи, живая атмосфера усадьбы и летние приключения», — рассказывают организаторы фестиваля.
Мир пьесы Шекспира оживает в усадебном парке
Над созданием фестиваля с ранней весны трудились более десяти профессиональных флористов и вся команда усадьбы. Работа началась в теплицах, где каждой семечке уделялось особое внимание, а сейчас в усадьбе завершаются последние приготовления, чтобы летние цветники предстали во всей своей красоте.
Парк украшают впечатляющие цветочные скульптуры, вдохновленные пьесой Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Гостей встретят осел с ушами, устремленными к небу, Пак с загадочным розовым взглядом, наблюдающий за цветниками, и другие персонажи фантастического мира. Авторы скульптур — известные литовские художники.
Театр под открытым небом
На протяжении всего лета усадьба превратится в живой театр под открытым небом. В центре сюжета этого года — остроумная история о подготовке к свадьбе сестры барона, наполненная неожиданными персонажами, комичными ситуациями и юмором.
В фестивальной программе вновь выступят полюбившиеся зрителям актеры. В этом году к ним присоединилась певица и режиссер Айсте Ласите, которая разработала режиссерскую концепцию фестиваля.
На клумбах, парковых аллеях и в других уголках усадьбы посетители смогут встретить различных персонажей и увидеть небольшие представления, позволяющие полностью погрузиться в живой мир «Сна в летнюю ночь».
От цветов до настоящей литовской усадебной фермы
Неотъемлемой частью фестиваля остается историческая усадебная ферма. В этом году к ее обитателям присоединились козы, утята, павлин с павой и новая жительница — корова Пупсите. Главным сюрпризом сезона стало рождение у Пупсите близнецов, которым друзья усадьбы в социальных сетях выбрали имена Граф и Барон.
Посетители смогут понаблюдать за повседневной жизнью фермы: увидеть, как доят корову, собирают куриные яйца и ухаживают за животными.
«Сегодня многие дети уже не знают настоящих животных литовского сельского хозяйства. Поэтому для нас важно не только сохранять эти традиции, но и дать возможность познакомиться с ними вживую», — отмечают организаторы.
Помимо цветов, театральных представлений и живой фермы гостей ждут мастерские старинных ремесел, возможность познакомиться с фотографией XIX века, исторические костюмы, Паноптикум, карусель, игры на свежем воздухе и множество других развлечений для всей семьи.
Летний фестиваль цветов в усадьбе Пакруойис будет проходить ежедневно с 27 июня. Посетителей ждут на территории усадьбы каждый день с 12:00. Более подробная информация и билеты доступны на официальном сайте усадьбы www.pakrojasmuiza.lv.