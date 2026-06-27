От цветов до театра под открытым небом: в Пакруойской усадьбе начинается летний фестиваль

Темой фестиваля этого года стала любовь, однако в Пакруойской усадьбе о ней будут рассказывать не словами, а цветами. С древних времен цветы служили своеобразным тайным языком: их цвета, формы и ароматы помогали выражать чувства, передавать послания и раскрывать самые сокровенные тайны. Поэтому в этом году особое внимание уделено не только впечатляющим цветочным композициям, но и их символике и создаваемому ими настроению.