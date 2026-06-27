Закатное авиашоу с пиротехникой и полеты боевых самолетов: сегодня в Риге стартует грандиозный фестиваль

В этом году шоу впервые проходит в столице и собирает участников из 10 стран, а зрителей ждут как минимум из 33 стран. Организаторы обещают программу мирового уровня: настоящие истребители, пилотажные группы, трюки в небе и на земле, сольные выступления, а также несколько премьер для Латвии и всей Балтии.