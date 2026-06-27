Закатное авиашоу с пиротехникой и полеты боевых самолетов: сегодня в Риге стартует грандиозный фестиваль
Сегодня, 27 июня, на аэродроме Спилве в Риге стартует Baltic International Airshow 2026 — крупнейшее авиашоу Балтии и одно из самых зрелищных событий этого лета.
В этом году шоу впервые проходит в столице и собирает участников из 10 стран, а зрителей ждут как минимум из 33 стран. Организаторы обещают программу мирового уровня: настоящие истребители, пилотажные группы, трюки в небе и на земле, сольные выступления, а также несколько премьер для Латвии и всей Балтии.
Сегодня ворота откроются в 15:00, а с 16:00 до 21:30 пройдет дневной блок авиашоу. Главная новинка этого года — вечерняя программа: с 21:30 до 23:00 зрителей ждет закатное и ночное авиашоу с LED-огнями, дымом, пиротехникой и выступлениями лучших участников индустрии.
Среди уже заявленных участников — огромный транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Германии, венгерский истребитель SAAB JAS-39C Gripen Demo Team, французские Rafale, румынские F-16 Fighting Falcon, легендарный литовский пилот Юргис Кайрис, британские Aerosparx с ночным шоу, исторический самолет DC-3 Daisy из Швеции, словенский PC-9M Hudournik и многие другие.
Особое зрелище обещает и «самолет против Формулы»: произведенный в Латвии Tarragon Turboprop выйдет на дуэль с настоящим болидом, за рулем которого будет опытный гонщик Валерий Урбан.
Завтра, 28 июня, ворота откроются в 11:00, программа авиашоу пройдет с 12:00 до 17:30, а завершится мероприятие в 18:00.
Один билет действует на один день — субботу или воскресенье. Если хочется попасть на шоу в оба дня, нужно покупать два билета. Детям до 8 лет включительно вход бесплатный. Организаторы предупреждают: на месте билеты будут дороже.