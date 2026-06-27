В Риге начинается исторический чемпионат Европы по бриджу: в столицу приехали игроки из 32 стран
В субботу, 27 июня, в Международном выставочном центре «Кипсала» в Риге стартуют чемпионаты Европы по бриджу EuroBridge 2026. Турнир, который впервые проходит в странах Балтии, продлится до 15 июля.
В латвийской столице соберутся более 1000 игроков в бридж, а также тренеры, судьи, болельщики и представители федераций — всего около 2000 участников из 32 стран. Они разыграют титулы в 57-м чемпионате Европы по бриджу среди национальных команд и 30-м европейском молодежном чемпионате по бриджу Рижского технического университета.
Игроки из нескольких европейских стран уже прибыли в Ригу. Первые партии состоятся сегодня, 27 июня, когда начнется чемпионат национальных команд. Он продлится 11 дней, а в первые четыре дня пройдут соревнования пар среди женщин, сеньоров и — впервые — смешанных пар.
Первые победители будут награждены 30 июня. В этот же день состоится церемония открытия чемпионата. «Это действительно исторический и очень особенный момент для латвийского бриджа, но в то же время — закономерное продолжение нашей многолетней целенаправленной работы. Мы гордимся тем, что именно самая захватывающая интеллектуальная игра — бридж — позволяет привезти в Латвию так много профессионалов и энтузиастов. Они смогут не только принять участие в международном спортивном событии, но и насладиться гостеприимством Риги в самое красивое время года. Мы с нетерпением ждем начала соревнований и, конечно, держим кулаки за сборную Латвии — как в чемпионате национальных команд, так и в юниорском турнире», — говорит член правления SIA Bridža Akadēmija, вице-чемпион Европы в командном зачете и вице-чемпион мира в смешанных парах Карлис Рубинс.
4 и 5 июля все желающие смогут прийти в Международный выставочный центр «Кипсала», почувствовать атмосферу чемпионата и познакомиться с бриджем вживую. Особенно ждут семьи с детьми: ребята от шести лет смогут узнать, что такое Le Petit Bridge, и попробовать свои силы за игровым столом.
Чемпионат организует Европейская лига бриджа совместно с Латвийской федерацией бриджа. Во время EuroBridge 2026 на Кипсале можно будет познакомиться с этой интеллектуальной игрой, следить за соревнованиями онлайн и на месте, а также участвовать в специальных активностях для детей и молодежи.