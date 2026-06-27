В Риге начинается исторический чемпионат Европы по бриджу: в столицу приехали игроки из 32 стран

Первые победители будут награждены 30 июня. В этот же день состоится церемония открытия чемпионата. «Это действительно исторический и очень особенный момент для латвийского бриджа, но в то же время — закономерное продолжение нашей многолетней целенаправленной работы. Мы гордимся тем, что именно самая захватывающая интеллектуальная игра — бридж — позволяет привезти в Латвию так много профессионалов и энтузиастов. Они смогут не только принять участие в международном спортивном событии, но и насладиться гостеприимством Риги в самое красивое время года. Мы с нетерпением ждем начала соревнований и, конечно, держим кулаки за сборную Латвии — как в чемпионате национальных команд, так и в юниорском турнире», — говорит член правления SIA Bridža Akadēmija, вице-чемпион Европы в командном зачете и вице-чемпион мира в смешанных парах Карлис Рубинс.