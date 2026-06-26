В Риге покажут фрагменты всех четырех метеоритов, когда-либо найденных в Латвии
Во вторник, 30 июня, с 15.00 до 21.00 в Риге, в Музее метеоритов, пройдут мероприятия Дня астероидов в Латвии 2026. Посетителям предложат разнообразную программу для разных возрастных групп и разного уровня знаний. В этом году это будет уже 12-й День астероидов в Латвии и 10-й юбилейный раз с момента принятия в декабре 2016 года резолюции ООН, объявившей 30 июня Международным днем астероидов.
Эта международная инициатива, которую ежегодно отмечают во всем мире, обращает внимание на влияние космоса на Землю и возможные угрозы со стороны астероидов. В СМИ периодически появляется информация об астероидах разного размера, которые приближаются к Земле. Часто угрозы ненаучно преувеличиваются, однако мы не должны становиться невосприимчивыми к таким новостям в тот момент, когда опасность будет обоснованной.
Начинается подготовка и к событию 13 апреля 2029 года, когда астероид Апофис, или 99942 Apophis, размером около 350 метров безопасно пролетит рядом с Землей — еще ближе, чем находятся наши геостационарные спутники. Эта малая планета станет крупнейшим космическим объектом в новейшей истории, который настолько близко приблизился к нашей Земле. В течение нескольких часов, двигаясь по небу, он будет виден даже невооруженным глазом.
В центре мероприятия будут вопросы взаимодействия космоса и Земли: как космические процессы влияют на нашу планету и как человечество может подготовиться к потенциальным рискам. Посетители смогут познакомиться с метеоритами из разных уголков мира, а также с метеоритами, найденными в Латвии, получив представление о космической истории и будущем нашей планеты.
Программа объединит науку, образование и творчество. Особое место в ней отведено и художественному взгляду на космическую тематику: желающие смогут осмотреть выставку графических рисунков Дайги Лапане «Сердечный космос».
В 19.30 запланирована встреча с автором и чтение стихов, вдохновленных Вселенной.
В течение всего дня экспозиция Музея метеоритов будет открыта для посетителей за пожертвования. Это даст уникальную возможность увидеть подлинные объекты космического происхождения. В музее также можно осмотреть фрагменты всех четырех метеоритов, найденных на территории Латвии, — Ликсненского, Биржского, Неретского и Балдонского.
Латвийское астрономическое общество и Музей метеоритов активно начали развитие в Латвии европейской сети наблюдения за болидами AllSky7. Одна из главных задач этой инициативы — фиксировать яркие метеоры, или болиды, чтобы в будущем можно было точно определить и найти следующий метеорит, упавший в Латвии. Сейчас в стране уже работают четыре патрульные станции наблюдения за метеорами AllSky7, создавая основу для систематического учета космических событий в нашем небе. Станции находятся в обсерватории Лиелзелтини, в РТУ на Кипсале в Риге, в Буртниеках и Силиниеках.
День астероидов отмечается 30 июня в память о Тунгусском событии 1908 года — крупнейшей известной космической катастрофе современной истории. Его цель — способствовать пониманию обществом космических объектов и их возможного влияния на нашу планету. Особую роль сыграло также падение Челябинского метеорита утром 15 февраля 2013 года.
Музей метеоритов, который является официальным представителем Дня астероидов в Латвии, и в этом году приглашает всех интересующихся принять участие в этом образовательном и вдохновляющем событии.