В Риге покажут фрагменты всех четырех метеоритов, когда-либо найденных в Латвии

Латвийское астрономическое общество и Музей метеоритов активно начали развитие в Латвии европейской сети наблюдения за болидами AllSky7. Одна из главных задач этой инициативы — фиксировать яркие метеоры, или болиды, чтобы в будущем можно было точно определить и найти следующий метеорит, упавший в Латвии. Сейчас в стране уже работают четыре патрульные станции наблюдения за метеорами AllSky7, создавая основу для систематического учета космических событий в нашем небе. Станции находятся в обсерватории Лиелзелтини, в РТУ на Кипсале в Риге, в Буртниеках и Силиниеках.