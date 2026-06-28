Парад парусников, бесплатный концерт и парк ретро-каруселей: Riga Riverside Festival всколыхнет набережную
28 июня с 15.00 до 20.00 на Андрейсале, по адресу Экспорта, 3A, уже в третий раз пройдет Riga Riverside Festival — бесплатное мероприятие под открытым небом, которое превратит набережную Даугавы в место встреч, музыки и отдыха. Фестиваль предложит разнообразную программу для разных поколений — от семей с детьми до компаний друзей и гостей города. Посетителей ждут творческие мастерские, большие настольные игры, парк ретро-каруселей, а также большая зона street food.
В музыкальной программе выступят несколько любимых в Латвии артистов — UKULELE со специальным выступлением для детей, Fiņķis, а также Интарс Бусулис и Abonementa orķestris. За атмосферу в течение дня будет отвечать DJ Judzhen.
Программа фестиваля:
- 15.30 — концерт для детей UKULELE
- 17.00 — Fiņķis
- 18.00 — открытие регаты GoRR и парусный парад на Даугаве
- 19.00 — Интарс Бусулис и Abonementa orķestris
Кульминацией вечера на Даугаве станет открытие регаты GoRR и парусный парад, а также официальная попытка установить мировой рекорд Гиннесса в категории «Самое большое количество людей, одновременно дующих в туманные горны». Таким образом организаторы хотят оживить территорию Рижского пассажирского порта.
Попытка рекорда и парад яхт будут комментироваться со сцены фестиваля, поэтому каждый посетитель сможет видеть и слышать происходящее на воде.
Riga Riverside Festival продолжает свою цель — формировать открытую, доступную и живую городскую среду у воды, укрепляя чувство общности и развитие Андрейсалы как части общественного пространства Риги.
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