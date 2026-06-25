Ghetto Games, музыка и мастер-классы: в Бауске пройдет молодежный фестиваль STARTS
В Бауске готовят большой молодежный фестиваль STARTS: на Ратушной площади соберут спорт, творческие мастерские, Ghetto Games, игры, испытания и концерт Rolands Če. Вход будет бесплатным, а главная идея события — дать молодежи возможность попробовать себя в разных активностях и провести день не просто зрителем, а участником.
В воскресенье, 5 июля, с 11.00 до 20.00 на Ратушной площади Бауски пройдет молодежный фестиваль STARTS, который объединит спортивные активности, творческие мастерские, молодежные организации и общественные инициативы, создавая среду для активного участия, освоения новых навыков и качественного проведения свободного времени.
Название фестиваля символически отражает его главную идею — Sāc. Tici. Atklāj. Radi. Turpini. Sporto. То есть: Начни. Верь. Открывай. Создавай. Продолжай. Занимайся спортом. Цель фестиваля — вдохновить молодежь быть активной, пробовать новое, участвовать в общественной жизни и раскрывать свои таланты и интересы.
Открытие мероприятия запланировано на 11.30, а с 12.00 до 18.00 на территории фестиваля пройдет широкая программа активностей.
Важной частью фестиваля станут Ghetto Games: в течение всего дня будут проходить соревнования Ghetto Basket, Ghetto Football и Ghetto Fight. В турнирах примут участие участники из разных мест Латвии, а для жителей Баусского края участие будет бесплатным.
Параллельно со спортивными активностями посетители смогут принять участие в разнообразных творческих и познавательных занятиях. В программе фестиваля запланированы скалолазание на стене, мастер-класс по изготовлению ловцов снов, активности по записи подкастов, различные игры и станции испытаний с призами. Активности предложат молодежные общества Баусского края, Молодежная дума и общество Piedzīvojumu gars.
В 18.00 состоится награждение, после которого последуют танцевальные выступления и DJ-сет. В 19.00, в завершение фестиваля, на сцену выйдет Rolands Če.
Вход на фестиваль бесплатный. Организаторы приглашают всех желающих стать частью фестиваля STARTS и вместе провести день, в котором соединяются движение, творчество и радость общения.
Программа фестиваля отражает интересы самой молодежи. В рамках инициативы 2025 года «Выборы для детей и молодежи "Демократия начинается в семье"» школьники 9–12-х классов выбрали спорт как самую интересную тему молодежного мероприятия: она набрала 55% голосов, опередив тему «Разум». Поэтому на фестивале STARTS особая роль отведена спортивным активностям и возможности для каждого включиться в движение. При этом программа дополнена творческими и познавательными занятиями, чтобы каждый посетитель мог найти подходящий для себя способ принять участие и провести день активно.