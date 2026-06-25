Ghetto Games, музыка и мастер-классы: в Бауске пройдет молодежный фестиваль STARTS

Программа фестиваля отражает интересы самой молодежи. В рамках инициативы 2025 года «Выборы для детей и молодежи "Демократия начинается в семье"» школьники 9–12-х классов выбрали спорт как самую интересную тему молодежного мероприятия: она набрала 55% голосов, опередив тему «Разум». Поэтому на фестивале STARTS особая роль отведена спортивным активностям и возможности для каждого включиться в движение. При этом программа дополнена творческими и познавательными занятиями, чтобы каждый посетитель мог найти подходящий для себя способ принять участие и провести день активно.