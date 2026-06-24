В Ригу привезут 6-метровых кукол: что покажет фестиваль Homo Novus
В этом году международный фестиваль нового театра Homo Novus пройдет с 4 по 12 сентября, а его лейтмотивом станут передышка и осознанное замедление жизненного темпа. События фестиваля будут проходить на берегах Даугавы — от Краславы до Риги, на песчаной дюне, в музее и других местах.
Программа фестиваля предложит обратить внимание на взаимную заботу, совместное присутствие и человеческие отношения в то время, когда в обществе все чаще доминируют спешка, напряжение и информационная перегруженность. Организаторы уделят особое внимание созданию безопасной и принимающей среды как для посетителей, так и для участников фестиваля и команды.
«Мы хотим создать мягкое убежище и место силы в мире, затронутом кризисами. Поэтому предлагаем программу, которая побуждает к творческому совместному размышлению — без чрезмерного потребления, немедленного результата и интенсивного развлечения. Кроме того, в этот раз мы пробуем новые организационные, продюсерские и художественные практики фестиваля, потому что верим: культура может многое менять и влиять на общество в более широком смысле, но перемены в первую очередь нужно начинать с себя и своей ближайшей рабочей среды», — рассказывает куратор фестиваля Санта Ремере.
От поиска собственной идентичности до отношений в семье и школе
С 4 по 20 сентября в главном здании Латвийского национального художественного музея можно будет посетить театральную выставку пражских художников Соджи Зупанц Лоткер и Тадеаша Ржихи «Девочки направо, мальчики налево», которая громко говорит о буллинге, отвержении людей с отличающимися телами и чувстве принадлежности. К шестиметровым куклам, выставленным в музейных залах и прибывающим в Ригу из Музея города Праги, можно будет прикасаться, садиться к ним на колени и рассказывать им свою историю. Выставка рассчитана прежде всего на более молодую аудиторию и на всех, кто пережил травлю в школе.
Особое событие ожидается и в Новом зале театра Dailes, где будет показан спектакль «Dainas», созданный международно признанным французским театральным режиссером Жонатаном Капдевьелем и сценическим художником Дмитри Доре. Доре — одна из самых ярких фигур нового поколения французского театра и кино, при этом его корни связаны с Латвией. Именно этот факт лег в основу спектакля с автобиографическим подходом: его экспериментальный сценический язык сплетает воспоминания разных людей, личные поиски идентичности и историю семейных отношений.
На фестиваль также приедет одна из наиболее заметных бельгийских художниц современного сценического искусства Сара Ванхее, известная смелым партисипаторным искусством, которое рождается при встрече людей в реальных жизненных ситуациях. Вместе с латвийскими художницами Марией Луизой Мельке и Эстер Бетией Гравере во время фестиваля Ванхее предложит услугу «Сервис слов» — индивидуальные встречи, во время которых можно будет найти слова для того, что порой трудно сказать.
В Латвийском кукольном театре 8 сентября на английском языке будет показан спектакль Вероники Абдул-Висоцкой «НЕТ! НЕТ! НЕТ!» — разговор о том, как куклы помогают нам в борьбе за свободу. Режиссер и творческая команда спектакля вдохновлялись идеями, выражающими веру в способность карнавала, масок и кукол разрушать авторитет и иерархии.
В центре внимания фестиваля — Даугава
На протяжении всего фестиваля его символической центральной осью станет спектакль «Речные туры. Даугава», основанный на классической традиции сторителлинга. Его британский коллектив Stan’s Cafe создает вместе с местной творческой командой — Дианой Кондрашей, Рвиной Варде и Уной Лаукмане — и сообществами, живущими на берегах реки. Спектакль будут показывать каждый день на другой открытой сцене у Даугавы — в Краславе, Даугавпилсе, Слутишках, Ливанах, Екабпилсе и других местах. Показы будут бесплатными, время и места проведения уточнят в августе.
В финале фестиваля визуально впечатляющая работа норвежской хореографа Ингри Фиксдал и Йонаса Корелла Петерсена под открытым небом «Летучие пески» предложит представить мир, в котором границы между человеком, ландшафтом и временем постепенно исчезли. Фиксдал, которая уже приезжала в Латвию со спектаклем в лесной чаще («Ночной путешественник», 2013) и на каменистом побережье Звейниекциемса («Диорама», 2021), на этот раз превратит в символическую сцену песчаную дюну. Ее «заселят» восемь танцоров и смешанный хор под руководством дирижера Патрика Карлиса Степе. Место проведения спектакля объявят в августе.
Фестиваль будет доступен и для людей с ограничениями движения или восприятия
Как обычно, организаторы фестиваля постараются обеспечить доступность событий и для людей с различными ограничениями движения или восприятия. Запланировано несколько мероприятий с участием сообщества незрячих людей: будут предложены тактильные туры спектаклей и постановки с аудиоописанием. Также в программе фестиваля — мастерские и мастер-классы нескольких международных художников, посвященные повышению доступности сценического искусства.
В центре фестиваля также пройдут различные бесплатные события — рабочие показы художников, фестивальная школа под руководством Джеймса Ледбитера, известного как the vacuumcleaner, и профессиональные дискуссии. Билеты на спектакли фестиваля на сайте apmekle.lv будут появляться постепенно. Полную программу фестиваля объявят в августе.