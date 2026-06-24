В Ригу привезут 6-метровых кукол: что покажет фестиваль Homo Novus

С 4 по 20 сентября в главном здании Латвийского национального художественного музея можно будет посетить театральную выставку пражских художников Соджи Зупанц Лоткер и Тадеаша Ржихи «Девочки направо, мальчики налево», которая громко говорит о буллинге, отвержении людей с отличающимися телами и чувстве принадлежности. К шестиметровым куклам, выставленным в музейных залах и прибывающим в Ригу из Музея города Праги, можно будет прикасаться, садиться к ним на колени и рассказывать им свою историю. Выставка рассчитана прежде всего на более молодую аудиторию и на всех, кто пережил травлю в школе.