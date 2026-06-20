Где найти настоящие Яновы травы: путеводитель по исчезающим лугам Латвии
Перед Лиго многие отправляются за Яновыми травами, но привычные праздничные луга в Латвии давно стали редкостью. Естественные луга занимают менее 1% территории страны, хотя именно там можно увидеть одно из самых богатых природных разнообразий — от редких растений до бабочек и птиц.
Естественные луга — одни из самых биологически разнообразных экосистем в мире. Наряду с тропическими лесами они считаются одними из самых богатых по числу видов мест обитания на Земле. На них встречается примерно треть флоры Латвии и около 40% охраняемых видов растений. Это разнообразие можно увидеть даже в очень небольшом масштабе — на одном квадратном метре луга может встречаться до 60 разных растений.
Естественные луга являются важной средой обитания и для животных. С ними связана примерно треть встречающихся в Латвии видов насекомых и почти четверть гнездящихся птиц.
Луга в Латвии стали одной из самых угрожаемых экосистем, и вместе с их сокращением исчезают живущие там виды. Эти травяные угодья также являются биотопами значения Европейского союза (ЕС) — особо охраняемыми местами обитания, где встречаются выдающиеся природные ценности.
В местах, где естественные луга сохранились или были восстановлены, можно почувствовать их настоящую красоту — яркое цветение, запах нектара в воздухе, жужжание насекомых и пение птиц. Это пейзаж, который напоминает о старинных Яновых лугах и позволяет ощутить их и сегодня.
В этой статье собраны естественные луга, расположенные в разных регионах Латвии и рядом с городами, — места, куда можно отправиться, чтобы увидеть, прочувствовать и запечатлеть разгар лета. Упомянутые луга находятся в государственной или муниципальной собственности, поэтому доступны каждому.
Напоминаем: на частные луга в поисках Яновых трав можно отправляться только по согласованию с владельцем.
Вакарбулльские луга в Риге
Здесь можно увидеть уникальные приморские травяные угодья. Приморские луга отличаются большим видовым разнообразием, поскольку на них встречается растительность, характерная как для сухих и умеренно влажных мест, так и для влажных и сырых участков, а также растения, которые растут только на засоленных почвах.
На Вакарбулльских лугах растут такие охраняемые виды растений, как приморская армерия, болотный первоцвет, алиссум Гмелина и черепитчатый гладиолус. В Вакарбулли также пасется мобильное стадо Латвийского фонда природы, чьи черно-белые коровы дополняют пейзаж.
Большой Вакарбулльский луг находится на улице Вакарбуллю в Даугавгриве, а малый Вакарбулльский луг — недалеко от места впадения Лиелупе в море.
Как найти?
- Большой Вакарбулльский луг: 23.9636808°E 56.9993479°N
- Малый Вакарбулльский луг: 23.9393008°E 57.0003261°N
Луг Клиену в Елгаве
Луг находится недалеко от перекрестка дорог Клиеню и Калнциема, на территории природного заказника «Пойменные луга Лиелупе». Здесь растет особо охраняемый вид орхидеи — балтийский пальчатокоренник. Им можно полюбоваться и сфотографировать, но важно помнить, что срывать его нельзя.
Как найти?
- 23.7190833°E, 56.6832222°N
Луга в Кулдиге
Вдоль культурно-исторической речки Алексупите сохранился ряд естественных лугов — как пойменные травяные угодья, так и умеренно влажные луга. Они находятся на улицах Дзирнаву, Васарас, Лауку и Ганибу. В свою очередь, на лугу на улице Алсунгас находится биотоп значения ЕС — богатые видами пастбища и пастбищные луга.
Как найти?
- Луг на улице Дзирнаву: 21.9631366°E 56.9590979°N
- Луг на улице Васарас: 21.9621633°E 56.9579350°N
- Луг на улице Лауку: 21.9677392°E 56.9583705°N
- Луг на улице Ганибу: 21.9672983°E 56.9561947°N
- Луг на улице Алсунгас: 21.9372334°E, 56.9682325°N
Живописные луга в Руйиене
На улицах Упес и Кигелю можно увидеть красивые пойменные луга, которые каждую весну затапливаются, создавая плодородную и биологически разнообразную среду. А на лугу от улицы Робежу до улицы Лайпу у Руи чередуются пойменные луга и сухие травяные угодья на известковых почвах.
Как найти?
- Луг на улице Упес: 25.3222375°E 57.8946041°N
- Луга на улице Робежу: 25.3435100°E 57.8875579°N и 25.3473425°E 57.8879938°N
Луга Валмиермуйже
На улице Ванагу встречается луговой биотоп — богатые видами пастбища, а на лугу на улице Краста можно увидеть умеренно влажный травяной луг.
Как найти?
- Луг на улице Ванагу: 25.4268997°E 57.5682815°N
- Луг на улице Краста: 25.4364851°E 57.5604190°N
Живописные луга Цесиса
Город Цесис богат естественными травяными угодьями, которые одновременно находятся и на территории Национального парка Гауя, и на территории Цесисского природного и культурно-исторического парка. На улицах Квепенес и Виестура встречаются сухие травяные угодья на известковых почвах.
На улицах Апшукална и Упес можно увидеть песчаные луга, где растут виды растений, приспособленные к сухим и песчаным условиям. А на улице Дзирнаву находится пойменный луг.
- Луг на улице Квепенес: 25.2249690°E 57.3144036°N
- Луг на улице Виестуру: 25.2618002°E 57.3153719°N
- Луг на улице Апшукална: 25.2231699°E 57.3084791°N
- Луг на улице Упес: 25.2242226°E 57.3330974°N
- Луг на улице Дзирнаву: 25.2324609°E 57.3160207°N
Луг Лейземниеки в Северном Видземе
На лугу «Лейземниеки» в селе Зиле, который находится рядом с сельской базой Латвийского фонда природы, встречаются разные биотопы значения ЕС — парковые луга и пастбища, богатые видами пастбища и пастбищные луга, а также пойменные луга. Территория также находится в охраняемой ландшафтной зоне «Зиемельгауя».
Как найти?
Луг Лейземниеки: 26.0843056°E, 57.6957778°N
Луг Балону в Сигулде
Луг находится на правом берегу Гауи, в 500 метрах ниже по течению от моста через Гаую. Здесь встречается биотоп значения ЕС — умеренно влажные луга. Этот луг также является местом обитания особо охраняемого вида дневных бабочек — черного аполлона Parnassius mnemosyne.
Как найти?
Балонный луг: 24.8314722°E, 57.1584167°N
Яновы травы нужно собирать бережно и не срывать охраняемые растения
Отправляясь на луга, важно помнить: не все красивое можно срывать. На биологически ценных травяных угодьях встречаются редкие и охраняемые виды растений, которые могут казаться особенно подходящими для венков или букетов Яновых трав, однако их сбор угрожает существованию этих растений.
Среди них, например, разные орхидеи — душистая и зеленоватая любка, пальчатокоренники и ятрышники, а также сибирский ирис и черепитчатый гладиолус.
Важно собирать луговые растения бережно — выбирать только часто встречающиеся виды, не вырывать растения с корнями и не срывать все растения одного вида в одном месте.