Где найти настоящие Яновы травы: путеводитель по исчезающим лугам Латвии

Естественные луга — одни из самых биологически разнообразных экосистем в мире. Наряду с тропическими лесами они считаются одними из самых богатых по числу видов мест обитания на Земле. На них встречается примерно треть флоры Латвии и около 40% охраняемых видов растений. Это разнообразие можно увидеть даже в очень небольшом масштабе — на одном квадратном метре луга может встречаться до 60 разных растений.