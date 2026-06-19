В Юрмале выступит популярный украинский юмористический проект "Дизель Шоу"

Одной из отличительных черт "Дизель Шоу" остается принцип доброго юмора, понятного зрителям разных поколений. Узнаваемые жизненные ситуации, семейные истории и современные реалии здесь превращаются в яркие комедийные скетчи, а героями сценок становятся обычные люди, в которых зрители легко узнают себя и своих близких.