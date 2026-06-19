В Юрмале выступит популярный украинский юмористический проект "Дизель Шоу"
20 июля в концертном зале "Дзинтари" состоится выступление одного из самых популярных юмористических проектов Украины - "Дизель Шоу".
Одной из отличительных черт "Дизель Шоу" остается принцип доброго юмора, понятного зрителям разных поколений. Узнаваемые жизненные ситуации, семейные истории и современные реалии здесь превращаются в яркие комедийные скетчи, а героями сценок становятся обычные люди, в которых зрители легко узнают себя и своих близких.
В шоу примут участие: Виктория Булитко, Юлия Зайченко, Дмитрий Танкович, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и Лидия Ребрик.
Телеверсия "Дизель Шоу" на протяжении многих лет входит в число самых рейтинговых развлекательных программ Украины, а гастрольные выступления проекта собирают аншлаги в разных странах Европы.
По словам организаторов, в Юрмале зрителей ждет именно то "Дизель Шоу", за которое проект полюбили миллионы зрителей: узнаваемые герои, остроумные комедийные истории, яркие музыкальные номера и фирменная атмосфера живого общения с залом.