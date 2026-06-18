Идете на концерт The Prodigy? Вот что важно знать о входе и запретах
Фото: Vida Press
The Prodigy привезут в Ригу взрывное шоу.
Афиша Латвии

Идете на концерт The Prodigy? Вот что важно знать о входе и запретах

Отдел информации

Otkrito.lv

В Риге готовятся к одному из самых громких концертов лета: 27 июня The Prodigy выступят на Wondersala с единственным шоу в Балтии, а организаторы уже предупредили зрителей о расписании и строгих правилах входа.

Уже 27 июня одна из самых культовых электронных групп всех времен — The Prodigy — выступит на сцене Wondersala с единственным в этом году шоу в Балтии и устроит настоящий взрыв энергии. Перед главными артистами публику разогреет участник австралийской электронной drum and bass-группы Pendulum Гарет Макгриллен со специальным DJ-сетом. Организаторы собрали важнейшие указания, которые посетителям нужно учитывать, отправляясь на концерт.

Ворота Wondersala для посетителей откроются уже в 17.00, а с 17.30 публику начнет разогревать местный DJ-сет. В 20.15 на сцену выйдет участник группы Pendulum Гарет Макгриллен с DJ-сетом, который добавит публике электрической мощи и заряда энергии в лучших традициях электронной музыки — от drum and bass, house, techno и tech house breaks до hardcore-ритмов. The Prodigy выйдут на большую сцену Wondersala в 22.30 с взрывным шоу, которое продлится почти до полуночи.

Посетителям нужно учитывать, что на территорию строго запрещено приносить:

  • алкогольные напитки и любые другие напитки;
  • продукты питания и закуски;
  • стеклянные бутылки, банки и другие стеклянные изделия;
  • металлические банки и другие предметы в твердой упаковке, которые могут создать угрозу;
  • боеприпасы, оружие, огнестрельное оружие и его имитации;
  • холодное оружие — ножи, кинжалы, топоры и другие подобные предметы;
  • пиротехнические изделия, дымовые шашки, петарды и факелы;
  • взрывчатые, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
  • газовые баллончики, перцовый газ и другие средства самообороны;
  • наркотические, психотропные и другие запрещенные вещества;
  • зонты, складные стулья, столы и другие крупногабаритные конструкции;
  • дроны и другие беспилотные летательные аппараты, а также профессиональную фото-, видео- или аудиозаписывающую технику без аккредитации;
  • лазерные указки;
  • любые другие предметы, которые могут угрожать безопасности посетителей или персонала, мешать проведению мероприятия или повредить инфраструктуру мероприятия.

На территорию мероприятия также запрещено приводить животных, за исключением собак-поводырей в предусмотренных нормативными актами случаях.

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