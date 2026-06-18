Идете на концерт The Prodigy? Вот что важно знать о входе и запретах
В Риге готовятся к одному из самых громких концертов лета: 27 июня The Prodigy выступят на Wondersala с единственным шоу в Балтии, а организаторы уже предупредили зрителей о расписании и строгих правилах входа.
Уже 27 июня одна из самых культовых электронных групп всех времен — The Prodigy — выступит на сцене Wondersala с единственным в этом году шоу в Балтии и устроит настоящий взрыв энергии. Перед главными артистами публику разогреет участник австралийской электронной drum and bass-группы Pendulum Гарет Макгриллен со специальным DJ-сетом. Организаторы собрали важнейшие указания, которые посетителям нужно учитывать, отправляясь на концерт.
Ворота Wondersala для посетителей откроются уже в 17.00, а с 17.30 публику начнет разогревать местный DJ-сет. В 20.15 на сцену выйдет участник группы Pendulum Гарет Макгриллен с DJ-сетом, который добавит публике электрической мощи и заряда энергии в лучших традициях электронной музыки — от drum and bass, house, techno и tech house breaks до hardcore-ритмов. The Prodigy выйдут на большую сцену Wondersala в 22.30 с взрывным шоу, которое продлится почти до полуночи.
Посетителям нужно учитывать, что на территорию строго запрещено приносить:
- алкогольные напитки и любые другие напитки;
- продукты питания и закуски;
- стеклянные бутылки, банки и другие стеклянные изделия;
- металлические банки и другие предметы в твердой упаковке, которые могут создать угрозу;
- боеприпасы, оружие, огнестрельное оружие и его имитации;
- холодное оружие — ножи, кинжалы, топоры и другие подобные предметы;
- пиротехнические изделия, дымовые шашки, петарды и факелы;
- взрывчатые, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
- газовые баллончики, перцовый газ и другие средства самообороны;
- наркотические, психотропные и другие запрещенные вещества;
- зонты, складные стулья, столы и другие крупногабаритные конструкции;
- дроны и другие беспилотные летательные аппараты, а также профессиональную фото-, видео- или аудиозаписывающую технику без аккредитации;
- лазерные указки;
- любые другие предметы, которые могут угрожать безопасности посетителей или персонала, мешать проведению мероприятия или повредить инфраструктуру мероприятия.
На территорию мероприятия также запрещено приводить животных, за исключением собак-поводырей в предусмотренных нормативными актами случаях.