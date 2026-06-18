Идете на концерт The Prodigy? Вот что важно знать о входе и запретах

Ворота Wondersala для посетителей откроются уже в 17.00, а с 17.30 публику начнет разогревать местный DJ-сет. В 20.15 на сцену выйдет участник группы Pendulum Гарет Макгриллен с DJ-сетом, который добавит публике электрической мощи и заряда энергии в лучших традициях электронной музыки — от drum and bass, house, techno и tech house breaks до hardcore-ритмов. The Prodigy выйдут на большую сцену Wondersala в 22.30 с взрывным шоу, которое продлится почти до полуночи.