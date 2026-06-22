Лиго в Риге: три главные площадки, бесплатные концерты и праздник до рассвета
С 23 июня с 20.00 до 24 июня 4.30 рижан и гостей города приглашают отметить Янову ночь сразу в трех местах — в Гризинькалнском парке, на Дзегужкалнсе и в Зеленом театре Межапарка. Вход на все мероприятия будет бесплатным.
Одной из главных площадок праздника станет Дзегужкалнс — самый высокий холм Риги. Здесь с 20.00 до утренней зари пройдет мероприятие Традиционные Яни на Дзегужкалнсе. Организаторы обещают атмосферу старинного праздника: будут звучать Яновы песни, пройдет плетение венков, гадания, лиго-песни, апевание, ритуалы с огнем, чествование Янисов, проводы и встреча солнца.
Больших и маленьких участников праздника приглашают приходить в Дзегужкалнский парк уже с 18.00, чтобы спокойно выбрать и обустроить место для отдыха на склоне или на поляне. Официально праздник начнется в 20.00: его откроют Янова мать Зоя Хеймрате и Янов отец Эдгар Липорс вместе с участниками Рижского клуба танцев и этногруппой Zeidi.
С 20.30 до 22.00 пройдет традиционное пение под руководством Zeidi. В 22.00 все собравшиеся будут приглашены на огненный ритуал: вместе с Яновой матерью, Яновым отцом, Илгой Рейзниеце и Марисом Муктупавелсом участники отправятся в факельном шествии на вершину Дзегужкалнса. Там зажгут ритуальный огонь на высокой жерди, затем огненное колесо, которое, скатившись к подножию холма, зажжет большой Янов костер. По традиции в нем сожгут прошлогодние Яновы венки — как символ всего, что стоит оставить в прошлом.
С 22.30 до 23.00 на эстраде прозвучат лиго-песни в исполнении постфольклорной группы Iļģi, а с 23.00 до полуночи начнется большая традиционная танцевальная программа. Ее проведут Илга Рейзниеце и группа Iļģi, а танцевальные шаги покажут участники Рижского клуба танцев.
После полуночи у сцены будут чествовать всех Янисов — им вручат венки из дубовых листьев. Затем, с 00.30, разгонять тьму будет музыкальное объединение Rahu. В 2.00 солнце будут ждать вместе с молодофольклорной группой Jauno Jāņu Orķestris, а рассвет с 3.30 встретят под выступление постфольклорной группы Rikši. Утром самые стойкие участники праздника вместе с Яновой матерью и Яновым отцом встретят солнце на вершине Дзегужкалнса.
Празднование Лиго на Дзегужкалнсе в 2024 году
На Дзегужкалнсе Лиго отметили в народных традициях - с плетением венков, гаданиями, народными песнями, чествованиями Янисов, проводами и приветствием солнца. ...
Еще одна праздничная площадка откроется в Гризинькалнсе. Мероприятие No saules līdz saulei начнется 23 июня в 20.00 с плетения венков, Яновых традиций и игр. В 22.20 пройдет провожание солнца и зажжение костра вместе с этногруппой Ogas, постфольклорной группой Rikši и фольклорным коллективом Kokle.
После полуночи гостей Гризинькалнса будут развлекать диджей и музыкальное объединение Raxtu Raxti, после 2.00 начнется бал с группой Zuši, а с 4.00 танцы продолжатся вместе с диджеем Каспаром Завилейским.
В Зеленом театре Межапарка с 20.00 пройдет Rīgas zaļumballe. Вечер начнется с выступлений постфольклорной группы Rikši, Жоржа Сиксны и сопровождающей группы. С 22.30 для гостей выступит группа Laika upe, а ближе к полуночи, около 23.40, на сцену выйдет Айя Андреева с группой.
Около 1.00 ночи настроение праздника продолжит группа Labvēlīgais tips, вскоре после 2.00 выступит Ралфс Эйландс с группой, а в 3.30 самых стойких участников порадует группа Zelta kniede. В 4.25 состоится ритуал пробуждения солнца. Вести мероприятие будут актеры Имантс Страдс и Элина Ване.
На всех площадках можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Тем, кто собирается на Дзегужкалнс, советуют взять с собой покрывала для сидения на склоне и в траве, одежду по погоде и средство от комаров.