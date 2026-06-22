Лиго в Риге: три главные площадки, бесплатные концерты и праздник до рассвета

С 20.30 до 22.00 пройдет традиционное пение под руководством Zeidi. В 22.00 все собравшиеся будут приглашены на огненный ритуал: вместе с Яновой матерью, Яновым отцом, Илгой Рейзниеце и Марисом Муктупавелсом участники отправятся в факельном шествии на вершину Дзегужкалнса. Там зажгут ритуальный огонь на высокой жерди, затем огненное колесо, которое, скатившись к подножию холма, зажжет большой Янов костер. По традиции в нем сожгут прошлогодние Яновы венки — как символ всего, что стоит оставить в прошлом.